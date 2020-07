Nguyên Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố nhưng đang ở Pháp

(Kiến Thức) - Thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bà Hồ Thị Kim Thoa đang ở Pháp. Vậy Bộ Công an sẽ làm gì để dẫn bà Thoa về nước truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật?