Gia đình làm quan rồi con gái được nâng điểm: Ông Triệu Tài Vinh đã phản ứng như nào?

Tại hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - những vấn đề về lý luận và thực tiễn” sáng 25/9, ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, biết lựa chọn để xây dựng đề kháng của hệ thống chính trị với một Bí thư tỉnh là quan trọng và để minh chứng, ông Vinh đã nhắc lại vụ Facebook nói về gia đình ông làm quan và vụ gian lận thi cử, rồi nhấn mạnh: "Việc đó không sao, phải đối mặt và vượt qua".



Vậy trước đó, liên quan đến những lùm xùm trong vụ cả nhà làm quan và con gái được nâng điểm thi, ông Triệu Tài Vinh đã có những phản ứng gì để... “vượt qua dư luận”?

Con được nâng điểm, ông Triệu Tài Vinh từng nói gì?

Mới đây khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố kết luận về danh sách cán bộ, đảng viên địa phương này chịu kỷ luật vì có liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Triệu Tài Vinh lại là cái tên được báo chí và dư luận nhắc đến nhiều nhất.

Bởi trong bản danh sách Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố, có bà Triệu Thị Giang, em gái ruột của ông Triệu Tài Vinh bị kỷ luật khiển trách do nhờ người khác tác động cho cháu ruột của mình được nâng điểm, cùng với đó, bà Phạm Thị Hà vợ ông Triệu Tài Vinh bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm do đã để "em chồng tác động cho con được nâng điểm thi". Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã khẳng định việc con gái ông Triệu Tài Vinh được can thiệp nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Ông Triệu Tài Vinh.

Năm 2018, ngay khi thông tin con gái được nâng điểm rộ lên trên mặt báo, trả lời báo chí, ông Triệu Tài Vinh khi đó còn là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, ông không biết gì về việc con mình được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và cho biết: “Nó nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Thời điểm ấy, ông Triệu Tài Vinh rất tin vào lực học của con mình khi cho biết, con gái học ở trường chuyên của tỉnh và nằm trong top đầu của lớp. Đồng thời, ông Vinh khi đó cũng quả quyết: “Tôi đang nắm xem ai, lãnh đạo nào nhắn tin xin điểm. Riêng cá nhân tôi quyết liệt vấn đề này. Tôi rất quyết tâm. Nếu cháu nó học kém, hoặc tôi phải chạy vạy vào trường chuyên thì tôi chịu trách nhiệm.

Con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này không phải lỗi của cháu, không phải lỗi của tôi. Nếu báo chí định hướng không tốt thì bao giờ lãnh đạo cũng xấu. Chức năng báo chí cần phải tìm hiểu xem con nhà tôi nói riêng và con lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế không mới là quan trọng”, ông Triệu Tài Vinh nói và liên tục nói rằng, báo chí phải khách quan.

Bên hành lang Quốc hội ngày 22/5/2019, khi trả lời báo chí liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong vụ việc gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018, ông Triệu Tài Vinh nói rằng: “Tôi biết bạn quan tâm tới gì. Tôi còn “nóng” hơn bạn. Vấn đề là xử lý những người có tên liên quan, ví dụ như cá nhân tôi đúng không? Tôi thì dư luận phán xét xong rồi”.

Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, quá trình thẩm tra, xác minh xác định tại thời điểm bà Triệu Thị Giang nhờ người khác nâng điểm cho cháu mình (thí sinh Triệu N.M., con gái vợ chồng ông Triệu Tài Vinh và bà Phạm Thị Hà), vợ chồng ông Triệu Tài Vinh "không biết việc nhờ vả và cũng không biết ai đã nâng điểm cho con mình".

Nói về việc vì sao vợ ông Triệu Tài Vinh không biết việc con gái mình được tác động nâng điểm thi, nhưng bà này vẫn bị "kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm"?, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, khi sự việc vỡ lở ra thì vợ chồng ông Triệu Tài Vinh, bà Hà cũng không biết tại sao con mình được nâng điểm. Cho tới khi khởi tố vụ án hình sự, khi bị can Nguyễn Thanh Hoài khai ra thì vợ chồng ông Vinh và bà Hà mới biết con mình được nâng điểm thế nào. Tuy nhiên, sau khi đã biết con mình được nâng điểm thi, bà Hà không báo cáo tổ chức Đảng nơi mình công tác về lý do con mình tại sao được nâng điểm, mà cứ để mặc việc này trôi đi.

"Chính vì vậy, bà Hà đã làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng, của mình và cơ quan mình công tác, nên chúng tôi mới yêu cầu bà Hà phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ, Đảng ủy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang" - vị này nói và giải thích hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với bà Hà không phải hình thức kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, ông Triệu Tài Vinh từng là lãnh đạo cao cấp ở tỉnh Hà Giang với cương vị Bí thư Tỉnh ủy. Do vậy, ông Triệu Tài Vinh có hai trách nhiệm. Thứ nhất là người đứng đầu đảng bộ, phải có trách nhiệm về những sai sót trong tổ chức cao nhất mà mình là người đứng đầu. Thứ hai, ông là người liên quan trực tiếp, nên trách nhiệm nêu gương còn phải được xem xét cao hơn cả những người khác nữa. Do vậy, ông Triệu Tài Vinh khó có thể vượt qua được dư luận cũng như trách nhiệm mà ông phải đối mặt.

Phản ứng của ông Vinh thế nào khi rộ thông tin “cả họ làm quan”?

Trước đó vào năm 2016, báo chí cũng thông tin về việc lãnh đạo một số sở, ban ngành và địa phương tại tỉnh Hà Giang có quan hệ gia đình, thậm chị quan hệ ruột thịt với Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Phản ứng trước thông tin lùm xùm cả nhà làm quan khi đó, ông Triệu Tài Vinh thừa nhận một số người được nêu đúng là có quan hệ họ hàng với ông và nói rằng, ông không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo" và khẳng định, quy trình bổ nhiệm đều tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước.

“Với tất cả những người thân, họ hàng dù không muốn nhưng "tình cảm thua nguyên tắc" nên khi họ được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo như vậy, ông luôn nhắc nhở, quán triệt "phải làm việc hết sức nghiêm túc, không được làm việc sai trái, mang tiếng xấu cho gia đình và cho tôi", ông Vinh khi đó cho biết.

Đồng thời, ông Triệu Tài Vinh khi đó cũng nói rằng: “Nếu mọi người lên Hà Giang sẽ biết năng lực của các cán bộ được bổ nhiệm như thế nào. Những người được bổ nhiệm đều có năng lực và được thực tế chứng minh. Những người được đề bạt đều đúng quy trình, có năng lực nên vấn đề dân chủ vẫn đảm bảo, đúng quy chế ”.

Đồng thời khi đó, ông Triệu Tài Vinh cho rằng, cá nhân ông đã từng khước từ khi được đề bạt, bổ nhiệm năm 1999, khi mới 31 tuổi. Theo đó : “Vào năm 1999, tỉnh Hà Giang có lấy phiếu tín nhiệm để tôi làm lãnh đạo một huyện. Tôi gặp lãnh đạo tỉnh và nói tôi không thể làm được đâu, cho tôi làm phó văn phòng UBND huyện là được rồi, chứ không thể làm Phó chủ tịch huyện được. Nhưng sau đó, tôi vẫn được bầu làm Phó chủ tịch UBND huyện từ năm 1999 đến năm 2004. Năm 2006, vợ tôi là cán bộ phòng kỹ thuật Sở NN&PTNT, ngành đề nghị đưa vợ tôi sang làm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật. Hai vợ chồng tôi phải sang xin Giám đốc Sở để thôi. Năm 2009, ngành lại đề xuất vợ tôi làm Phó giám đốc Sở NN&PTNT, hai vợ chồng lại đi xin không làm nhưng đến năm 2013 người ta vẫn cứ trình, khi đó cũng khó về nhân sự”.

Nói về các cán bộ là em trai, em gái và em họ của mình, ông Triệu Tài Vinh khi đó cho biết, người ta trình nhân sự là em tôi, tôi phải chịu.

Về dư luận đang đặt nhiều câu hỏi khi biết “cả nhà” Bí thư Vinh đều “làm quan”, ông Triệu Tài Vinh nói: “Thông tin như thế này, tôi cho rằng chỉ nên ảnh hưởng tới tôi thôi, không nên ảnh hưởng tới tỉnh Hà Giang vì đây là một tập thể làm việc rất nghiêm túc. Tình cảm cá nhân của tôi không vượt qua được nguyên tắc của một tập thể quyết định”.

Đó là những phản ứng của ông Triệu Tài Vinh để “vượt qua dư luận” trước thông tin “cả họ làm quan” và con gái được nâng điểm thi. Tuy nhiên, việc “cả họ làm quan” thì ông Vinh đã “vượt qua rồi” nhưng việc con gái được nâng điểm thi, ông Vinh có thể vượt qua hay không? Có phải chịu trách nhiệm hay không còn phụ thuộc vào quá trình kiểm tra, xử lý của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian tới.