Gã lưu manh chơi trò... “trốn tìm” và cái kết tù tội

Đó là Vũ Ngọc Hưng, sinh 1979, ở thôn Xuân Sơn, xã An Thắng, huyện An Lão, là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” tại một Trại giam phía Nam...

Tên Hưng

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục qua cổng an ninh sân bay, Vũ Ngọc Hưng đã được tổ công tác của Công an huyện An Lão di lý về Trại tạm giam Hải Phòng theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn: tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.



Theo tài liệu điều tra, cách thời điểm năm 2008 hơn 10 năm về trước, vào tối 11.10.2007, Vũ Ngọc Hưng bắt gặp cháu N, sinh 1990, đang cùng 6 bạn nhỏ vừa trai vừa gái chơi trò trốn tìm. Dù khi đó, nhóm trẻ trên chỉ đáng tuổi con cháu nhưng Vũ Ngọc Hưng lại nảy sinh ý định tà dâm xâm hại.

Hưng bèn vờ nói cháu N cho cùng chơi, được N và các bạn đồng ý. Trong khi tham gia trò chơi, Hưng chạy nấp ở một bụi cây thì cháu N cũng vô tình nấp bên cạnh. Ở đó một hồi lâu, không thấy các bạn tìm thấy, thế là hắn ôm chầm lấy cháu bè, sờ mó và kéo quần cháu N, thực hiện hành vi giao cấu.

Đúng lúc này, các bạn của cháu N phát hiện, chạy ào tới. Hưng cuống cuồng buông cháu N ra. Cay cú và sợ bị các cháu bé tố cáo với mọi người, tên này xoay ra đe dọa N cùng các bạn của cháu bé nhằm che giấu hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, hắn vẫn bị các cháu tố giác nên vội vã bỏ trốn khỏi địa phương...

Qua điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15.10.2007, Công an huyện An Lão đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Ngọc Hưng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Dẫn giải tên Hưng qua Cảng hàng không Cát Bi

Tuy nhiên, vốn là tên lưu manh và quan hệ xã hội phức tạp nên Vũ Ngọc Hưng như một con “sói” liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Thế nên, dù đã khai thác qua nhiều “kênh” khác nhau song có lúc tung tích của tên Hưng vẫn cứ như một ẩn số...



Không nản khó khăn, trinh sát vẫn kiên trì nắm thông tin, lần tìm từng manh mối về đối tượng, quyết tâm bắt tên tội phạm phải trả giá trước pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được thông tin quan trọng: Vũ Ngọc Hưng đang có mặt tại một tỉnh phía Nam, mà cụ thể lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Dưới vỏ bọc một lao động tự do, hắn lang thang, làm thuê làm mướn ở nhiều nơi. Đến ngày 5.11.2006, tên Hưng lại cùng đồng bọn gây án cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và bị lực lượng Công an địa phương bắt giữ.

Ngày 24.7.2007, TAND huyện Thuận An đã xử phạt Vũ Ngọc Hưng 4 năm tù giam... Qua công tác trao đổi thông tin tội phạm, Công an huyện An Lão, được sự phối hợp của Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện, bắt giữ tên Hưng theo Quyết định truy nã, chuyển giao cho Phòng CSHS- CATP Hải Phòng để phục hồi điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra- CATP Hải Phòng, Hưng khai nhận do biết rõ nạn nhân đã chết (sau khi thoát khỏi sự xâm hại của tên Hưng, cháu N mắc một căn bệnh hiểm nghèo khác và đã chết), hắn nghĩ rằng thời gian gây án đã lâu, các nhân chứng lúc đó còn nhỏ dại nên cố tình không chịu khai báo.

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau nhiều ngày kiên trì củng cố tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, cuối cùng các điều tra viên đã buộc tên Vũ Ngọc Hưng phải thú tội sau gần 11 năm lẩn trốn.