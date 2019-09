Fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định: Xử lý nghiêm sân Hàng Đẫy

Thông tin mới nhất vụ fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định, ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải vừa ký Công văn số 3656 về việc xử lý và có biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt pháo tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.



Theo đó, ngày 11/9, tại trận đấu bóng đá giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Dược Nam Hà, Nam Định trên sân vận động Hàng Đẫy một số khán giả quá khích đã đốt nhiều pháo sáng, đặc biệt lần đầu tiên có hiện tượng dùng pháo thăng thiên bắn vào khu vực khán đài làm cho 1 khán giả bị bỏng nặng.

Bộ VHTTDL cho rằng, đây là sự việc rất nghiêm trọng gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của khán giả đến xem bóng đá.

Bộ VHTTDL chỉ đạo xử lý nghiêm khắc Ban tổ chức sân vận động Hàng Đẫy, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các sân trong thời gian tới lắp camera an ninh trên khán đài; kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Để khắc phục và xử lý các hiện tượng trên, Bộ VHTTDL yêu cầu Liên đoàn đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khẩn trương triển khai một loạt công việc.

Cụ thể các đơn vị tổng hợp báo cáo Bộ VHTTDL toàn bộ diễn biến sự việc, các biện pháp đã xử lý, việc chăm sóc, điều trị cho người bị chấn thương.

Xử lý nghiêm khắc Ban tổ chức sân vận động Hàng Đẫy, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các sân trong thời gian tới lắp camera an ninh trên khán đài; kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Đối với các sân không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự kiên quyết không cho tổ chức thi đấu.

Yêu cầu Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phân tích nguyên nhân, bài học trong việc phối hợp chuẩn bị, ứng phó và xử lý sự cố trong quá trình tổ chức; kiên quyết triển khai các biện pháp an ninh, an toàn trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình yêu cầu Công an thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc xảy ra ở trên.