Bộ đội hóa học tẩy độc thủy ngân công ty Rạng Đông thế nào?

Ngày 12/9, lực lượng của Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại khu vực kho cháy của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để tiến hành làm việc, chuẩn bị phương án tẩy độc. Đúng 8h sáng Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Đoàn xe gồm 4 chiếc đặc chủng lần lượt vào phố Hạ Đình và tiến vào cổng chính nhà máy. Ngay sau đó, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo công ty để triển khai các phương án thu dọn hiện trường và tiến hành tẩy độc khu vực nhà xưởng, kho hàng bị cháy, được phong tỏa từ ngày 29/8 đến nay. Trước đó, ngày 11/9, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã làm việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp Urenco 10 (Công ty Urenco 10) và Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) để thống nhất phương án xử lý, tẩy độc trong và ngoài khu vực cháy. Theo nội dung đã thống nhất, Công ty Urenco 10 sẽ tiến hành thu dọn mặt bằng khu vực cháy để Viện Hóa học môi trường quân sự tiến hành công tác cô lập và xử lý hơi thủy ngân trong khu vực kho cháy trong ngày hôm nay. Ngay khi tiếp cận khu vực xưởng sản xuất, nhà kho bị cháy, các cán bộ thuộc lực lượng Binh chủng hóa học đã vận hành các thiết bị phục vụ cho quá trình xử lý hơi thủy ngân tại đây. Phạm vi tiêu tẩy độc được xác định cả trong và ngoài khu vực Công ty Rạng Đông khoảng hơn 6.000 m2. Sau khi mặt bằng vụ cháy được dọn sạch, Bộ tư lệnh binh chủng Hóa học sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ. Đây là đơn vị tiến hành giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý rác thải và tẩy độc. Việc thu gom chất thải đưa đi xử lý phải đảm bảo an toàn, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9. Theo đó các cán bộ Viện Hóa học Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ… từ đám cháy ở Công ty Rạng Đông đưa về phân tích tại phòng thí nghiệm. Trao đổi với báo chí tại hiện trường, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định bên trong nhà máy Rạng Đông đã an toàn. Các chiến sĩ chuẩn bị vào trong nhà máy để tẩy độc thủy ngân. Thượng tá Nguyễn Văn Bổng trưởng ban cứu hộ cứu nạn của Bộ Tư lệnh thủ đô cho biết: "Trước đó đã lấy 23 mẫu và cho thấy khu vực đã an toàn nên chúng tôi không đeo mặt nạ nữa". Bộ tư lệnh Hóa học Bộ tư lệnh Thủ đô đã cử hơn 100 người cùng gần 30 phương tiện hiện đại và đầy đủ các trang thiết bị có mặt tại khu vực nhà máy Rạng Đông để xử lý vụ việc. Qua đó, lực lượng tiêu độc được trang bị bảo hộ, mặt nạ chống độc đang tiến hành thu dọn. Hiện trường tan hoang sau hoả hoạn tại Công ty Rạng Đông. Hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát sau vụ cháy Công ty Rạng Đông làm thủy ngân phát tán ra môi trường.>>> Xem thêm video: Cháy lớn ở công ty bóng đèn Rạng Đông. Nguồn: VTC 14.

