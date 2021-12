F0 trốn viện ở Hà Nội rồi về quê: Có xử lý hình sự?

Ngày 12/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sáng 8/12, bệnh nhân T.V.T., nam, 55 tuổi, ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, bỏ trốn khỏi bệnh viện để về quê.

Ngay sau khi phát hiện vụ bệnh nhân F0 bỏ trốn, bệnh viện đã huy động lực lượng tìm kiếm và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) về trường hợp này để phối hợp giải quyết. Được biết, khoảng chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện bệnh nhân tại quê nhà Hưng Yên. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân cho biết sau khi trốn khỏi viện đã đi xe ôm để về quê.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Qua sự việc này nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu bệnh nhân này có bị xử lý hình sự? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống chọi dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường các biện pháp để thích ứng đại dịch, đa số người dân trên cả nước đều chấp hành tốt các Chỉ thị về phòng chống dịch. Bên cạnh đó vẫn có rất nhiều cá nhân cố tình không chấp hành, cản trở các lực lượng chức năng đang thực thi công vụ. Nhất là người đang là F0, cần hơn ai hết phải ý thức bản thân đang mang nguồn truyền nhiễm cho xã hội, nhất là tính mạng bản thân đang có nguy cơ gặp phải nguy hiểm do bệnh dịch gây ra". Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) Luật sư Tùng cho biết thêm, theo Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 thì Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. "Trong trường hợp, làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, cần điều tra làm rõ để có hình thức xử lý thích đáng đối với trường hợp F0 nêu trên. Hiện nay, hầu hết người dân đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta được chủ quan lơ là. Tất cả các tình thành đang thực hiện bình thường mới, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã dần ổn định, tuy nhiên tình trạng F0 cũng tăng rõ rệt. Vì vậy hơn ai hết mỗi chúng ta cần ý thức hơn với bản thân và cộng đồng" - luật sư Tùng nói. Cũng trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, trường hợp người đàn ông đang mắc COVID-19 mà bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và gây ra khó khăn không đáng có đối với công tác truy vết, cách ly xét nghiệm, khắc phục hậu quả. Việc bỏ trốn khỏi nơi điều trị khi trong người vẫn mang mầm bệnh thể hiện sự vô trách nhiệm của bệnh nhân này đối với sức khỏe cộng đồng, lợi ích chung của toàn xã hội và đối với chính sức khỏe bản thân bệnh nhân này. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) "Bệnh nhân trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ hậu quả của hành vi. Trường hợp bệnh nhân này sau khi tự ý đi khỏi bệnh viện mà làm lây bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người này biết mình đang bị nhiễm bệnh và việc đi khỏi bệnh viện sau đó tiếp xúc với người khác ngoài cộng đồng có thể làm lây bệnh cho họ nhưng anh ta vẫn thực hiện hành vi này. Như vậy lỗi của bệnh nhân này với hậu quả làm lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng là lỗi cố ý. Người phạm tội này có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất là phạt tù 12 năm" - luật sư Hùng phân tích. Theo luật sư Hùng, Đây cũng là trường hợp cảnh báo cho những người đang điều trị COVID-19 và những người làm công tác điều trị, quản lý giám sát cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong tương lai không nên để xảy ra trường hợp nào tương tự như trên để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và vì lợi ích chung của xã hội.



