Em dâu bị anh chồng chém tử vong ở Thanh Hóa

Ngày 28/10, Công an huyện Triệu Sơn cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ nghi do mâu thuẫn, em dâu bị anh chồng chém tử vong xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm Phạm Khắc Tiến (66 tuổi, trú xã Thọ Cường, Triệu Sơn) đã bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vụ anh chém em dâu tử vong xảy ra khoảng 18h ngày 27/10, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng con dâu là L.T.P (SN 1990) đang mang thai khoảng hơn 20 tuần tuổi ở nhà thì bất ngờ bị Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ngụ cùng xóm 1) mang theo dao xông vào chém.