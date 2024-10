Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của bão Trami kết hợp với không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ gần như toàn miền giảm. Sáng nay hầu khắp miền Bắc khá lạnh. Trong đó Thủ đô Hà Nội có hình thái hạ nhiệt rõ rệt, trời lạnh thêm. Sáng nay hầu khắp miền Bắc khá lạnh. Trong đó Thủ đô Hà Nội có hình thái hạ nhiệt rõ rệt, trời lạnh thêm.

Thủ đô Hà Nội và một số nơi khác ở đồng bằng như Hải Phòng, Nam Định chỉ khoảng 19 - 22 độ C. Vùng núi cao như Sa Pa, Tam Đảo, nhiệt độ giảm thấp, chỉ 15 - 16 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo đến trưa chiều nay, trời vẫn khá nhiều mây nên nhiệt độ không tăng nhiều. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ hầu hết dưới 28 độ C.

Nhiều tuyến đường tại huyện Lệ Thuỷ bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh VTV

Trong khi đó ở miền Trung, mưa lớn vẫn tiếp diễn từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế. Lũ ở Quảng Bình vẫn đang dao động ở mức cao nên ngập lụt tiếp diễn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới.

Ngày và đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, thành phố Đông Hà, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh (Quảng Trị); A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là cấp 2.

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan chức năng tại địa phương cần lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

