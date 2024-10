Hải Dương: Cảnh sát ra quân cao điểm bảo đảm ATGT cho học sinh

Buổi lễ diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.



Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự cùng các em học sinh nhà trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân tử vong là học sinh liên quan đến các vụ tai nạn giao thông.

Ban tổ chức thông qua kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Hình ảnh lễ ra quân. (Ảnh: VT)

Theo kế hoạch, từ ngày 1/10/2024, lực lượng CSGT trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm minh các lỗi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tập trung vào lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, tiến hành gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31 ngày 21/12/2023.

Thượng tá Lê Đình Thám, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh (Ảnh: VT)

Đối với các lỗi vi phạm liên quan đến giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển tiến hành xử lý vi phạm đối với phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện. Kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh…

Cùng ngày, 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng đồng loạt triển khai lễ ra quân cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, tại chương trình đã có hơn 20.000 học sinh tham gia hưởng ứng.

Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Hải Dương phát biểu tại Lễ ra quân được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Chương trình tổ chức nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn dân chung tay thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, qua đó cũng góp phần thực hiện có hiệu quả các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương .

Trong giai đoạn thực hiện cao điểm, lực lượng Công an đề nghị các nhà trường tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời cũng khuyến khích nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc.