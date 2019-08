Người dân vật lộn mưu sinh trong trận ngập lụt kinh hoàng ở Phú Quốc

Từ tối 8/8 đến hết ngày 9/8, Phú Quốc trắng trời mưa dông. Mưa kéo dài liên tục khiến nhiều tuyến đường trên đảo ngọc bị ngập sâu, có nơi nước dâng cao đến đầu người, nhiều vùng bị chia cắt hoàn toàn. Trong 2 ngày mưa lũ lịch sử tại Phú Quốc, những sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn hoàn toàn giữa trận đại hồng thủy lớn nhất trong vòng 100 năm của đảo ngọc. Giữa biển nước cùng cơn mưa trắng xoá trời, những nỗi sợ hãi dâng lên đối với nhiều người. Họ phải đi bộ trong mưa lớn và lội nước ngập sâu, thậm chí dùng thuyền di chuyển. Mưa lớn và ngập khiến các sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây bị đảo lộn. Họ buộc phải tìm các giải pháp tình thế để thích nghi với tình cảnh ngập lụt hiện tại. Dù mưa lớn, ngập sâu, các tiểu thương vẫn cố gắng duy trì việc buôn bán để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân đảo ngọc. Nhiều nơi ở Phú Quốc bị ngập sâu khoảng 1 m, nặng nhất là thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ. Hiện có hơn 3.000 căn nhà ở Phú Quốc đang bị ngập. Chưa kể các vùng khó khăn, bị cô lập ngập rất sâu, tồn tại nhiều xoáy nước lớn, việc đi đến các điểm này rất khó khăn và nguy hiểm. Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vòng 24 giờ (từ 19h ngày 8/8 đến 19h 9/8), lượng mưa ở Phú Quốc đã lên tới 358 mm, vượt xa mức lịch sử ngày 22/8/1997 là 327,1 mm. Lượng mưa trung bình của ngày 8/8 là 254 mm, gấp 10 lần bình thường. Ngày 9/8, mưa tiếp tục kéo dài ở đảo nên lượng mưa tăng lên gấp 15 lần bình thường và điều này chưa từng có trong vòng 100 năm ở Phú Quốc. Gần 1.000 cán bộ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ ra đường để giúp người dân phòng, chống ngập lụt. Đến chiều tối 9/8, tất cả cán bộ ở Phú Quốc vẫn đang tham gia chống ngập lụt, giúp người dân đến nơi an toàn, ra khỏi vùng bị cô lập và nguy cơ sạt lở. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 10/8, dự báo Phú Quốc vẫn tiếp tục mưa nhưng sẽ giảm so với hai ngày trước đó, dự kiến có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 11/8, mưa sẽ giảm hẳn, chỉ tập trung vào chiều và tối. Thống kê của UBND huyện Phú Quốc, trận ngập lịch sử kéo dài từ ngày 2 đến 5/8, làm 3.874 căn nhà bị ngập. Hoa màu, vật nuôi, tài sản của người dân bị thiệt hại ước khoảng 68 tỷ đồng.

