Đường Nhuệ “làm luật” cả người chết: “Đàn em” giúp sức đắc lực là ai?

(Kiến Thức) - Ninh Đức Lợi vừa bị khởi tố liên quan vụ Cưỡng đoạt tài sản mà mới đây Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án là đàn em giúp sức cho Đường Nhuệ trong việc bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường Nhuệ) và khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).



Dư luận quan tâm đến việc Ninh Đức Lợi đàn em Đường Nhuệ là ai? Có vai trò thế nào trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản” mà cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án?

Theo tìm hiểu, Ninh Đức Lợi là đàn em giúp sức cho Đường Nhuệ trong việc bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Cụ thể, thời gian qua, dư luận và các cơ quan truyền thông phản ánh việc ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa thiêu nên gia đình có người chết phải thuê mang tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường.

Những người tố cáo phản ánh nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết. Số tiền này các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng lại thu của gia đình những người quá cố để nộp cho Đường.

Tuy nhiên, dù là đàn em đắc lực của Đường Nhuệ nhưng Ninh Đức Lợi lại được ít người dân biết đến. Theo một số người dân phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình cũng như một số người thạo tin về Đường “Nhuệ” thì thông tin về đối tượng Ninh Đức Lợi là khá ít. Không nhiều người dân ở Thái Bình biết rõ về nhân vật này.

Đại diện Công an phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình xác nhận, Lợi có đăng ký hộ khẩu tại phường cùng với chỗ ở của bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, y đã chuyển nhà sang phường Trần Lãm từ 6-7 năm nay và cũng ít có thông tin gì đặc biệt liên quan đến Lợi.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long (chủ Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình) cho biết, Lợi là đối tượng trực tiếp báo ca, thu tiền tại các văn phòng mai táng nộp về cho Đường “Nhuệ”. Lợi cũng tham gia vào các vụ “dằn mặt” khi một số văn phòng, nhà xe không tuân theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường.

Ông Trần Ngọc Giao cũng cho biết, ông từng giáp mặt với Lợi khi đối tượng này cùng Đường Nhuệ sang đài hỏa táng. Theo ông, Ninh Đức Lợi có dáng người không cao nhưng khá nhanh nhẹn và là trợ thủ đắc lực cho Đường “Nhuệ” trong việc bảo kê, thu phí dịch vụ mai táng ở Thái Bình.

Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long tiết lộ, băng nhóm Đường “Nhuệ” không chỉ thu 500.000 đồng/ca hỏa táng mà số tiền phải nộp có thể từ 13-14 triệu đồng.

“Công ty của tôi chỉ thu tiền dịch vụ là 4,3 triệu đồng. Số tiền còn lại đều do Đường “Nhuệ” xử lý. Vậy chắc chắn phải có sự “cấu kết” đặc biệt nào đó, Đường “Nhuệ” mới có thể thâu tóm được các đơn vị kinh doanh mảng dịch vụ này”, ông Trần Ngọc Giao đặt câu hỏi.

Thông tin mới liên quan vụ việc trên, sau khi Đường Nhuệ bị bắt, hoạt động tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Nam Định vẫn diễn ra bình thường. Các dịch vụ hỏa táng từ Thái Bình đưa sang Nam Định đã tăng lên. Mới đây, Hiệp hội hỏa táng Thái Bình đã họp và thống nhất đề xuất với bên Đài giảm giá để họ giảm chi phí cho nhân dân. Hiệp hội sẽ tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để đi vào quỹ đạo hoạt động vốn có trước đó.

Ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long cho biết thêm, Cơ quan công an tỉnh Thái Bình cũng đã có buổi làm việc và ông đã trình bày cơ bản những sự việc liên quan đến Đường “Nhuệ” cướp việc của Công ty Thành Phát, ăn chặn tiền của các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình trong những năm qua.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.