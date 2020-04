Có hay không lực lượng “chống lưng, bảo kê” xe vua ở Đồng Nai?

Cần làm rõ xe "vua" lộng hành khiến dự luật bất bình



Ngày 21/4, tại buổi thăm và làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, phải tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng.

Đặc biệt, phải làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong suốt nhiều năm qua khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình...

Trước đó, vào đêm 14/4 và rạng sáng 15/4 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra, bắt giữ đoàn xe “vua” gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh, khi đoàn xe này đang chở than từ cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai...

Toàn bộ số xe trên đều vi phạm lỗi chở hàng vượt chiều cao thùng xe; môt số lái xe sử dụng ma túy, dùng bằng giả, xe không có đăng ký… cho thấy phản ánh của người dân Đồng Nai về đoàn xe “vua” này hoành hành lâu nay và những tin nhắn, đơn tố cáo được gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là hoàn toàn có cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quý Vương (ảnh BĐN)

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH TM Âu Châu đã ký hợp đồng làm thủ tục nhận hàng, vận chuyển than với Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa từ cảng Phú Mỹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu về nhà máy nhiệt điện của DN này đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Trong đó phía đơn vị vận chuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các điều kiện, quy định đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa. Số than này được nhập khẩu từ nước ngoài, đều đặn mỗi tháng có 2 chuyến tàu biển với khối lượng lên đến 60.000 tấn mỗi chuyến, 120.000 tấn/tháng.

Một lượt chở, dù tất cả 27 xe đều đã vi phạm lỗi chở vượt chiều cao của thùng xe, nhưng tổng số lượng than đoàn xe này chở một lượt cũng chỉ đạt số lượng hơn 727 tấn. Như vậy, để chở xong số lượng than rất lớn của một chuyến tàu, đoàn xe này phải chạy ròng rã cả ngày lẫn đêm trong vòng 10-15 ngày mới có thể giải phóng hàng.

Ngay cả khi với tải trọng cao nhất của mỗi xe là 30 tấn, thì ít nhất mỗi tháng đoàn xe này cũng phải chạy hơn 3.500 chuyến xe có hàng mới hết khối lượng than của 2 tàu về cảng. Tính cả lượt chạy đi và chạy về, mỗi tháng xe do Công ty Âu Châu huy động sẽ phải chạy hơn 7.000 lượt trên quãng đường dài hơn 30 km. Tình trạng này dẫn đến mật độ xe tải dày đặc trên tuyến quốc lộ 51, đặc biệt là trên đoạn đường 25B dài khoảng 2,5 km từ quốc lộ 51 vào KCN Nhơn Trạch.

Xe "vua" ở Đồng Nai có chống lưng, bảo kê?

Theo Báo CAND, xe tải của Công ty TNHH TM Âu Châu hoành hành dày đặc trên đường đã khiến người dân ven tuyến đường này hết sức phẫn nộ. Nhưng do được “chống lưng” nên những năm qua tài xế thường cho xe chạy bất chấp, sẵn sang giành đường, vượt ẩu, vượt đèn đỏ hoặc dàn hàng ngang ra đường… Để bảo vệ tính mạng của mình, nhiều người dân đã phải nhắn tin, gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an Đồng Nai lập biên bản bắt giữ đoàn xe "vua" trong đêm

Qua làm việc, các tài xế khai nhận, mỗi xe bị bắt giữ chỉ một tài, một lơ trong khi phải chạy 24/24 nên tài xế chỉ chạy nửa ngày, còn lại sẽ không tránh khỏi việc phải giao lại cho lơ xe chạy. Thời điểm kiểm tra, có những tài xế chạy xe còn không có bằng lái hoặc sử dụng bằng giả...

Ngay sau khi phát hiện một loạt sai phạm từ đoàn xe này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Phòng CSGT, Công an các huyện Nhơn Trạch và Long Thành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân; làm rõ người có liên quan đến các DN có đoàn xe này. Đồng thời làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” này lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bát bình nhưng không được phát hiện, xử lý.

Bước đầu Phòng CSGT Công an tỉnh khẳng định không có hiện tượng bảo kê hay bao che và những xe này của ai sẽ sớm được đơn vị này làm rõ. Về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với đoàn xe “vua” trên, bước đầu Phòng CSGT xác định, CSGT kiểm soát hoạt động của phương tiện trên tuyến quốc lộ 51, Công an hyện Nhơn Trạch kiểm soát tại các chốt đèn tín hiệu và đoạn đường 25B dài khoảng 2,5 km. Do tuyến quốc lộ 51 đường rộng nên theo thống kê chưa đầy đủ, bước đầu chưa phát hiện tai nạn do đoàn xe này gây ra. Nhưng trên đoạn đường 25B, Công an Nhơn Trạch xác định những năm gần đây đoàn xe này đã gây ra vài chục vụ va quẹt và cả tai nạn chết người.

Chính quyền địa phương không hề hay biết?

Theo Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TT.Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) cho rằng chưa nghe ai phản ánh và nói: “Chắc họ chạy ẩu ở đâu, chứ khi về đến thị trấn phải chạy chậm lại để vào công ty”.

Tương tự, ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết có nghe thông tin đoàn xe Âu Châu và Ngọc Minh Anh vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ và hiện đang được xử lý. Khi PV đặt câu hỏi: “Có thông tin cho rằng 2 đoàn xe này có liên quan đến một lãnh đạo của Công an tỉnh Đồng Nai nên địa phương nể nang không xử lý mạnh tay?”, ông Mỹ nói: “Thông tin này tôi không rõ nên không trả lời được”. Đối với hoạt động của 2 đoàn xe trên gây nhiều bức xúc cho người dân, ông Mỹ cho rằng: “Trên QL51 thì không biết thế nào vì nằm ngoài địa bàn huyện, còn đoạn đường 2 đoàn xe lưu thông qua địa bàn huyện (tỉnh lộ 25B) chỉ dài chừng 3 - 4 km và là đường hai chiều nên tình trạng mất an toàn giao thông không cao” (?).

Xe "vua" lộng hành thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hay biết?

Còn đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an huyện Nhơn Trạch thì cho rằng, vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề nên đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa xử lý xong. Về thông tin dư luận cho rằng do 2 đoàn xe "vua" này có liên quan đến một cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai nên được nể nang, không xử lý, thì đại tá Nguyên trả lời: “Việc này tôi không biết, còn hiện tại Công an huyện Nhơn Trạch được Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, liên quan đến ai thì người đó cũng phải bị xử lý”.

Hiện vụ việc xe "vua" lộng hành đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm video: Giám đốc Công An chỉ đạo bắt đoàn "xe vua" lúc nửa đêm