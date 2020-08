Đường Nhuệ "ăn tiền" người chết ở Thái Bình: Khởi tố thêm 2 đối tượng

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố hai bị can để điều tra liên quan vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình của vợ chồng Đường “Nhuệ”.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố thêm hai bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự.



Hai bị can bị khởi tố gồm Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người) và Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình. Hai đối tượng này có liên quan Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), là vợ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Trước đó, ngày 22/4, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, việc khởi tố Đường "Nhuệ" và các đồng phạm do quá trình mở rộng điều tra xác định các đối tượng này có liên quan việc một số doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở tỉnh Thái Bình tố cáo 2 bị can đòi tiền mai táng.

Theo đó, ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa thiêu nên gia đình có người chết phải thuê mang tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường. Những người tố cáo phản ánh nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết. Số tiền này các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng lại thu của gia đình những người quá cố để nộp cho Đường.

Liên quan vụ án này, phản ánh của một số chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình cho biết, khi thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình vào năm 2017, các đối tượng nói rõ là nộp mỗi ca hỏa táng 500 nghìn đồng, nhưng sau đó hợp thức hóa rất khôn khéo bằng một biên bản thỏa thuận, coi như tự nguyện làm “từ thiện”. Biết là vô lý nhưng vì lo sợ không yên ổn làm ăn, nên phần lớn đơn vị làm tang lễ trên địa bàn Thái Bình đều thực hiện nộp tiền vào ngày mồng 5 và 20 hàng tháng.

Để không bỏ sót một ca nào, chúng giao hẹn cho các đơn vị làm dịch vụ tang lễ phải báo từng ca hỏa táng vào một số điện thoại mà chúng cung cấp và là yêu cầu bắt buộc. Nếu đơn vị nào không thực hiện, lập tức bị nhóm côn đồ chặn xe đe dọa khi đưa người đi hỏa táng, hoặc phạt tiền, thậm chí không được tiếp tục làm ăn.

Đáng chú ý, trong quá trình khám nhà Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến cả vụ án Cưỡng đoạt tài sản mà Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) bị khởi tố ngày 22/4 liên quan việc ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp tiền khi đưa người chết sang Nam Định hỏa táng.

Cơ quan công an đã thu giữ 2 tờ giấy ghi nội dung bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017 có chữ ký của bị can Nguyễn Thị Dương thu trong quá trình khám xét chỗ ở của nữ bị can này vào ngày 7/4.

Quá trình khám xét nhà Nguyễn Thị Dương, Cơ quan công an cũng thu giữ hợp đồng giữa công ty Đường Dương với các đơn vị tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một bản hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH thương mại Thành Phát có chữ ký của Nguyễn Thị Dương.

Đồng thời thu giữ một giấy viết tay của Công ty tang lễ An Lạc Viên có chữ ký của vợ Đường "Nhuệ", quy chế hoạt động của Hiệp hội tang lễ cùng bảng kê, 1 quyển sổ màu xanh có ghi nội dung, 1 quyển sổ màu đen ghi nội dung, được đánh số thứ tự và đều có chữ ký của Dương.

Cơ quan công an cũng thu giữ 2 tờ giấy ghi tên các cơ sở, chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ có chữ ký của Nguyễn Thị Dương và một giấy theo dõi ca sang đài, VP Thái Bình có chữ ký của Dương, 2 tờ A4 ghi nội dung theo dõi sang đài từ 30/11 đến 15/12 có chữ ký của bà Vũ Thị Ngọc Lan, mẹ kế của Nguyễn Xuân Đường; 2 giấy tờ ghi nội dung tên các cơ sở dịch vụ tang lễ và chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ có chữ ký của bà Nguyễn Thị Thái, chị gái của Nguyễn Thị Dương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

