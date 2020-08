Tin nóng ngày 31/8: Bị tạt axít vì để tro vàng mã bay sang hàng xóm

1. Bị tạt axít vì để tro vàng mã bay sang nhà hàng xóm: Ngày 31/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ vụ tạt axit xảy ra tại phường Lam Sơn. Tối 30/8, sau khi cúng Rằm tháng 7, ông V.B.N (trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đốt vàng mã ngoài vỉa hè, nhưng không chú ý nên để tro bụi bay vào nhà hàng xóm. Lúc này, ông T. thấy bụi bay vào nhà mình, đã cầm ca axit hất vào ông N. 2. Cháy lớn tại một bãi xe, thiêu rụi 12 ô tô các loại: Khoảng 10h30 ngày 31/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn ngay góc vòng xoay Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1, thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Vụ hỏa hoạn đã khiến 12 xe ô tô các loại như xe bus, xe tải, xe đầu kéo... bị thiêu rụi trơ khung. 3. Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong: Ngày 31/8, lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong thương tâm. Khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh khu vực chung cư trong ngõ 242 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà. 4. Tạm đình chỉ công tác 2 công an đánh nhau vỡ xương hàm: Ngày 31/8, trung tá Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thủ trưởng 2 đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 chiến sĩ công an có liên quan đến vụ xô xát khiến một người nhập viện. Việc tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ trên là để tổ chức xác minh làm rõ vụ việc sẽ xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định. 5. Một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nghi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử: Ngày 31/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một cán bộ công an, đang công tác tại công an tỉnh này. Danh tính nạn nhân được xác định là N. M. C. (SN 1977, trú phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ ông N. M. C. đã tự tử. 6. Kết quả giám định thi thể bé trai trong valy ở Gò Vấp: Ngày 31/8, Công an TP HCM điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali cũ ở phòng trọ trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, giám định pháp y cho thấy bé trai chừng một tháng tuổi, đã tử vong khoảng một tuần, thi thể phân hủy nặng. Ban đầu nhận định nạn nhân chết có thể do bệnh lý. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn đang được làm rõ. 7. Người đàn ông miệng dính máu, nằm chết dưới gầm cầu ở Sài Gòn: Khoảng 7h ngày 31/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên ghế đá, xung quanh có nhiều vết máu trong công viên dưới gầm cầu Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Danh tính anh này được xác định là Phan Trọng Đạt (36 tuổi, ngụ TP HCM). (Ảnh: Công an TP HCM). >>> Xem thêm video: Tạt axit vào người khác có thể tù chung thân?. VTC 9.

1. Bị tạt axít vì để tro vàng mã bay sang nhà hàng xóm: Ngày 31/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ vụ tạt axit xảy ra tại phường Lam Sơn. Tối 30/8, sau khi cúng Rằm tháng 7, ông V.B.N (trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đốt vàng mã ngoài vỉa hè, nhưng không chú ý nên để tro bụi bay vào nhà hàng xóm. Lúc này, ông T. thấy bụi bay vào nhà mình, đã cầm ca axit hất vào ông N. 2. Cháy lớn tại một bãi xe, thiêu rụi 12 ô tô các loại: Khoảng 10h30 ngày 31/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn ngay góc vòng xoay Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1, thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Vụ hỏa hoạn đã khiến 12 xe ô tô các loại như xe bus, xe tải, xe đầu kéo... bị thiêu rụi trơ khung. 3. Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong: Ngày 31/8, lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong thương tâm. Khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh khu vực chung cư trong ngõ 242 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà. 4. Tạm đình chỉ công tác 2 công an đánh nhau vỡ xương hàm: Ngày 31/8, trung tá Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thủ trưởng 2 đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 chiến sĩ công an có liên quan đến vụ xô xát khiến một người nhập viện. Việc tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ trên là để tổ chức xác minh làm rõ vụ việc sẽ xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định. 5. Một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nghi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử: Ngày 31/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một cán bộ công an, đang công tác tại công an tỉnh này. Danh tính nạn nhân được xác định là N. M. C. (SN 1977, trú phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ ông N. M. C. đã tự tử. 6. Kết quả giám định thi thể bé trai trong valy ở Gò Vấp: Ngày 31/8, Công an TP HCM điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali cũ ở phòng trọ trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, giám định pháp y cho thấy bé trai chừng một tháng tuổi, đã tử vong khoảng một tuần, thi thể phân hủy nặng. Ban đầu nhận định nạn nhân chết có thể do bệnh lý. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn đang được làm rõ. 7. Người đàn ông miệng dính máu, nằm chết dưới gầm cầu ở Sài Gòn: Khoảng 7h ngày 31/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên ghế đá, xung quanh có nhiều vết máu trong công viên dưới gầm cầu Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Danh tính anh này được xác định là Phan Trọng Đạt (36 tuổi, ngụ TP HCM). (Ảnh: Công an TP HCM). >>> Xem thêm video: Tạt axit vào người khác có thể tù chung thân?. VTC 9.