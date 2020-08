Vụ thi thể bé trai sơ sinh trong vali ở căn phòng trọ: Tử vong do bệnh lý?

Ngày 31/8, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ việc thi thể trẻ sơ sinh nằm trong vali căn phòng trọ ở khu vực.

Qua điều tra công an xác định thi thể là bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 1 tuần và đã phân huỷ nặng. Khám nghiệm thi thể, công an xác định không có dấu hiệu máu đông, không bị tổn thương do ngoại lực.

Công an tại hiện trường.

Hiện công an đang tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực để xác định những người có liên quan đến vụ việc để mời tới trụ sở lấy lời khai, làm sáng tỏ vụ việc. Bước đầu, công an nhận định có thể bé trai chết do bệnh lý.

Trước đó, sáng 28/8, chủ dãy nhà trọ nằm trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp ngửi thấy mùi hôi thối nên đi kiểm tra các căn phòng ở đây. Khi tới 1 căn phòng trọ bỏ trống thì mùi hôi bốc nồng nặc trong phòng.

Vừa vào bên trong phòng, người này nhìn thấy vali nên mở ra thì hốt hoảng khi thấy 1 thi thể trẻ sơ sinh bên trong đang phân huỷ. Người này vội hô hoán và báo cho công an.

Được biết, căn phòng trọ nơi phát hiện vụ việc cách đây 2 vợ chồng thuê mới trả phòng vào ngày 25/8.