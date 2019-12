Đường dây đánh bạc 75 tỷ/tháng ở Nghệ An hoạt động tinh vi thế nào?

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó các nghi phạm thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An rồi mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới khắp các tỉnh thành.

Để phá đường dây đánh bạc 75 tỷ/tháng ở Nghệ An, cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã theo dõi từ tháng 6/2018, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ...

Người cầm đầu đường dây là Lê Tuấn Dũng (37 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) chủ quán bar Zuly ở số 63 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP Vinh. Dù kinh doanh quán bar nhưng thực chất đây chỉ là bức bình phong để che giấu hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.