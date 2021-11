Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng: Thủ đoạn "ông trùm"

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ để điều tra đối với Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, Hà Miên, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng 12 đối tượng khác để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.



Đỗ Ngọc Hà được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet lên đến 30.000 tỷ đồng. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự, hoạt động tội phạm phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà.

Tháng 4/2021, Hà thông qua quan hệ xã hội lập trang web cp.starcsn...để làm trung gian kết nối với nhà cái Evolution có máy chủ đặt ở nước ngoài. Sau đó, Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club, lên kế hoạch tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat. Hệ thống này sử dụng tiền điện tử để giao dịch. Hà lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, nhóm đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Tang vật vụ án

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Đáng chú ý, để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Các đối tượng tại thời điểm bị triệu tập về Cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Đỗ Ngọc Hà và hàng chục người liên quan. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Phát hiện thêm một đường dây đánh bạc khủng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác của Nguyễn Văn Dương trên trang https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự nhóm Hà Miên. Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt triệu tập, khám xét các đối tượng trong chuyên án. Trong đó có Nguyễn Văn Dương (SN 1994) cùng 7 đối tượng khác. Kết quả đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Cơ quan Công an xác định, đường dây này có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com. Khám xét thu giữ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều xe ô tô, máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác. Đường dây đánh bạc này bước đầu xác định với số tiền khoảng hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, Ninh Qúy Thịnh, Trần Tuyết Trinh.

