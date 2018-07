Dùng vàng giả đi lừa hàng trăm triệu đồng, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Ngày 7.7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở các tiệm vàng.



Trước đó, vào ngày 3.7 Công an huyện Nghi Lộc đã nhận được thông tin từ tiệm vàng Hoàng Sơn, trú tại xã Nghi Thạch, về việc chủ tiệm vàng này đã mua sợi dây chuyền giả của một nhóm đối tượng với giá hơn 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra và xác lập chuyên án.

Nhóm đối tượng dùng vàng giả đi lừa đảo các tiệm vàng bị bắt. Ảnh:CACC

Quá trình điều tra, đến ngày 4.7, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng Lê Tùng Lâm (SN 1992) và Nguyễn Đức Cường (SN 1996), cùng trú tại TP.Hải Phòng khi chuẩn bị lừa đảo tại tiệm vàng Ngọc Hà, phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh.

Đến ngày 5.7, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Huế bắt giữ thêm 3 đối tượng là Bùi Tiến Đạt (SN 1982), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1991) và Nguyễn Đức Dũng (SN 1989) khi nhóm này đang lẩn trốn tại phòng 305, khách sạn Bình Minh, số 34 Nguyễn Tri Phương, TP.Huế. Đây được xác định là các đồng phạm của Lâm và Cường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 điện thoại di động, 18 dây màu vàng (dây chuyền xích bằng kim loại vàng loại 1,5 cây và 2 cây), 1 lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng, 12,5 triệu đồng tiền mặt và 1 xe ô tô.

Các đối tượng khai nhận với cơ quan công an, đã dùng dây kim loại rồi mạ màu vàng bên ngoài để đem bán tại các hiệu vàng theo giá vàng thật.

Nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo ở các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nghệ An…, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Hiện vụ án, đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.