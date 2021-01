Dùng clip “nóng” tống tiền nữ hiệu trưởng: Cao nhất án 20 năm tù

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi đe dọa, dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác đe dọa người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 170 BLHS, mức phạt từ 1 năm - 20 năm tù.

Liên quan tới vụ dùng clip "nóng" tống tiền nữ hiệu trưởng, ngày 27/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, trú tại số 73, Lê Ngọc Hân, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) do có hành vi dùng ảnh nhạy cảm tống tiền nữ hiệu trưởng trên địa bàn.

Quá trình điều tra xác định, trước đó, Nguyễn Thị Lan có nói với chị Đ.T.K.T. là Hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP Hải Dương là mình có nhiều hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm của nữ hiệu trưởng. Đồng thời, Lan yêu cầu chị T. phải đưa 180 triệu đồng nếu không đối tượng sẽ đưa các hình ảnh, clip này lên mạng xã hội và cung cấp cho lãnh đạo thành phố.

Qua đó, dư luận cho rằng, vụ nữ hiệu trưởng bị 1 Giám đốc tống tiền bằng ảnh nhạy cảm thật sự khá bất ngờ khi một Giám đốc, có trình độ học thức, là người đào tạo kỹ năng sống mà đi tống tiền lại còn là nữ giới.

Nguyễn Thị Lan khi chưa bị khởi tố khi dọa tung clip "nóng" để tống tiền. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật thì hành vi đe dọa, dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cưỡng đoạt tài sản hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là 20 năm tù. Theo thông tin ban đầu của sự việc thì không biết bằng cách nào nữ giám đốc trung tâm kỹ năng này đã có được những clip nóng của bà hiệu trưởng. Việc phát tán những clip nóng này lên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe, hạnh phúc gia đình của người trong clip bởi vậy bất cứ ai để lộ lọt thông tin cá nhân, những hình ảnh nhạy cảm hoặc những clip nóng thì sẽ rất lo lắng, sợ hãi những thông tin hình ảnh đó được phát tán. Lợi dụng sự lo lắng của nữ hiệu trưởng này mà đối tượng để đe dọa, uy hiếp tinh thần, yêu cầu bà này phải đưa tiền. Hành vi đưa tiền trong trường hợp này là trái với ý chí của người có tiền, vì sợ hãi lo lắng mà người có tiền phải đưa tiền cho đối tượng đã đe dọa uy hiếp họ. Đây là hành vi chuyển quyền sở hữu bất hợp pháp, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 bộ luật hình sự năm 2015, hành vi này được xác định là thủ đoạn khác nhằm đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với số tiền chiếm đoạt 180.000.000 đồng thì người vi phạm trong trường hợp này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Đây là một vụ việc rất đáng tiếc, chỉ vì lòng tham của đối tượng và sơ hở của nạn nhân mà đối tượng đã nãy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng là người có trình độ học thức, là người đào tạo kỹ năng sống, đáng lẽ ra phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, là hành vi không những vi phạm đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên vì lòng tham mà đối tượng đã bất chấp đạo đức và pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sự việc sẽ là bài học cho những ai lười lao động, tham lam, muốn chiếm đoạt thành quả lao động của người khác từ những sơ hở của họ. Cũng theo luật sư Cường, ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc lộ lọt, phát tán clip đó được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đến mức phải xử lý hình sự thì sẽ xử lý hình sự với đối tượng vi phạm. Với những đối tượng xâm phạm quyền tự do cá nhân mà chưa đến mức xử lý hình sự thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật, mức phạt có thể lên đến 20.000.000 đồng. Việc làm rõ nội dung này sẽ phục vụ cho phòng ngừa và đấu tranh với tình hình tội phạm. Hiện nay thôi việc sử dụng công nghệ thông tin khá phổ biến trong đời sống xã hội. Các thiết bị ghi âm, ghi hình dễ dàng mua bán, lắp đặt, sử dụng bởi vậy người sử dụng cần phải có kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để tránh lộ lọt thông tin cá nhân. Cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra, ra soát, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân bán các thiết bị ghi hình lén và xử lý đối với những đối tượng truy cập trái phép vào mạng internet, phương tiện điện tử, tài khoản cá nhân của người khác để đánh cắp thông tin. Những hành vi đó cần phải xử lý hình sự với chế tài nghiêm minh mới đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Hiện vụ dùng clip "nóng" tống tiền nữ hiệu trưởng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lắp camera trong nhà nghỉ, dùng clip "nóng" tống tiền nạn nhân