Đưa tin sai sự thật “sinh viên HUFLIT bị xâm hại”:Xử lý hình sự?

Mới đây, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về việc đưa thông tin sai sự thật liên quan việc phát tán clip cho rằng "sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại ".

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tổ chức họp báo về vụ việc hôm chiều 12/1. (Ảnh: Người Lao động)

Các cơ quan chức năng đã xác định được những người trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội.



TS Đặng Văn Cường – Giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho biết, việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự vụ án về việc đưa thông tin sai sự thật về “sinh viên HUFLIT bị xâm hại” để điều tra là cần thiết.

Thông tin về sự việc nghi vấn nữ sinh bị hiếp dâm được cơ quan chức năng xác định đây là tin đồn, tin giả, bịa đặt, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của công dân và uy tín của cơ sở giáo dục. Đại tá Nguyễn Tiến Sơn đã cho biết, tối 10/1, tại 1 phòng có 18 - 20 sinh viên nữ, trong đó, 1 bạn mất hơn 1 triệu đồng. Các bạn trong phòng đổ lỗi cho nữ sinh viên N.C.H.H.. Sau đó, N.C.H.H. bức xúc và đã xô cửa chạy ra ngoài vừa la hét, khóc lóc.



Sau đó, cán bộ Đại đội của Trường Quân sự Quân khu 7 đã đưa em N.C.H.H. xuống phòng làm việc để nắm tình hình. Nhà trường mời phụ huynh đến để đưa em về nhà chăm sóc, động viên.

Rõ ràng sự việc có nhiều người chứng kiến, cơ sở giáo dục này cũng đã xác minh và kết luận khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, có thể là thông tin câu view hoặc thông tin có dụng ý xấu gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của học viên, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở giáo dục đào tạo nên việc làm rõ và xử lý hành vi vi phạm là cần thiết.

Thông tin từ phía cơ sở giáo dục là thông tin chính thức từ phía cơ sở giáo dục và công khai trước dư luận. Cơ sở giáo dục này khẳng định không có vụ việc hiếp dâm nào xảy ra và clip đăng tải trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật.

Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguồn tin về nghi vấn vụ việc hiếp dâm, xác định động cơ mục đích của người đưa tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thông tin thể hiện rõ danh tính của cá nhân, người đưa tin sai sự thật cho rằng đó là nạn nhân bị hiếp dâm mà người này có đơn tố cáo, cơ quan chức năng xác định thông tin là sai sự thật, người đưa tin sai sự thay thật có thể xử lý hình sự về tội vu khống theo Điều 156 BLHS.

Trường hợp nạn nhân không tố cáo hoặc thông tin không cụ thể với nạn nhân nhưng hành vi được xác định là đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người vi phạm về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi đưa tin sai sự thật này đã tác động tiêu cực đến tâm lý của nhiều sinh viên, gây lo lắng hoang mang trong dư luận xã hội, đặc biệt là đối với các phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc xác minh làm rõ nguồn tin phải làm rõ động cơ mục đích của người đưa tin, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội là vấn đề quan trọng để xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/1 trên một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok… lan truyền một đoạn clip dài 15 giây có tiếng la hét của một người nữ và một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong khu nhà, kèm theo nội dung "có nữ sinh HUFLIT bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7".

Trường Quân sự Quân khu 7 khẳng định video này đã bị cắt ghép và gắn vào nội dung xuyên tạc.

Khi diễn biến vụ việc xảy ra, nữ sinh viên T.T.T.T (20 tuổi) ở lớp 24, Đại đội 6 đã dùng điện thoại quay clip. Sau đó, T. có gửi clip cho ba người bạn. Đến chiều 11/1 thì đoạn clip nói trên lan truyền trên mạng xã hội với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn.

Trong ngày 11/1, trường Quân sự Quân khu 7, các đơn vị liên quan của Quân khu 7 phối hợp cùng Trường HUFLIT để ngăn chặn thông tin sai sự thật. Ngày 12/1 Trường Quân sự Quân hu 7 có công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM đề nghị vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng đưa tin sai sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.

