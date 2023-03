Đưa 2 người sang Trung Quốc trái phép, 1 đối tượng bị khởi tố

Ngày 14/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 1 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 7/3, tại khu vực mốc 870, thuộc xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Công an xã Đồng Loan phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Dong (SN 1992, trú tại xã Vinh Quý (huyện Hạ Lang) đang có hành vi tổ chức đưa 2 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Hoàng Đình Dong.

Ngày 13/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạ n đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 6 - 10/3/2023, đơn vị cũng tổ chức tiếp nhận, ngăn chặn, thu gom 8 vụ/319 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về.



Qua điều tra, xác minh, phát hiện đối tượng Lưu Xuân Khải (SN 1970, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ ngày 1/11/2021 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đơn vị tiến hành bắt giữ, phối hợp với Công an huyện Hạ Lang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn theo quy định. Đối với số công dân còn lại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn quay trở về địa phương.