Dự báo thời tiết hôm nay 24/6: Miền Bắc mưa dông, giảm nhiệt

Dự báo thời tiết 24/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên sáng nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất giảm sâu từ 5 - 7 độ C, phổ biến 33 độ C.