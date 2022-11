Đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng, nhiều đối tượng “phê” ma túy

Đêm 19/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp Công an một số đơn vị, địa phương bất ngờ đột kích vũ trường Hoàng Gia (đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Cơ quan chức năng "đột kích" vũ trường Hoàng Gia vào đêm ngày 19/11. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm người, bao gồm cả khách và nhân viên vũ trường đang nhảy múa trong tiếng nhạc chát chúa; nhiều dân chơi có biểu hiện “phê” ma túy. Ngay lập tức, lực lượng công an đã thiết lập nhiều vòng an ninh, tổ chức kiểm tra các đối tượng trong vũ trường.



Sáng 20/11, lực lượng công an đã đưa trên 300 "dân chơi" cùng lực lượng nhân viên tại vũ trường này về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng giới thuộc Công an thành phố Hải Phòng ở huyện An Dương để sàng lọc, xử lý.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dân chơi có biểu hiện “phê” ma túy.

Được biết, vũ trường Hoàng Gia là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở đất Cảng , nằm trên đường Lạch Tray.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.