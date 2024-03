Đồng Nai cảnh báo sau vụ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ

Ngày 27/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản cảnh báo sau vụ Chủ tịch huyện nghi bị lừa đảo 100 tỷ.

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và cả nước, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh thông tin về vụ nữ chủ tịch UBND huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa 100 tỷ đồng

Các thủ đoạn lừa đảo hiện nay là giả danh công an, VKS, Tòa án, Quân đội... Bên cạnh đó, tuyển cộng tác viên trên các sàn giao dịch điện tử, vay online, chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội để vay tiền bạn bè, người thân. Nạn nhân thường bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, gài bẫy yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt.

Mặc dù, thời gian qua cơ quan chức năng đã tuyên truyền về những hành vi, cách thức lừa đảo nhưng tình hình vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các địa phương quán triệt, tuyên truyền mọi người nâng cao cảnh giác, thường xuyên tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Người dân cần chia sẻ, tuyên truyền cho mọi người để chủ động phòng tránh và cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ hoặc qua đường dây nóng 02513.685.134 (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai).

Tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Nai thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an, kịp thời trao đổi thông tin liên quan, phong tỏa tài khoản trong xác minh, truy tìm, truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân.