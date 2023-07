Đồng Nai: 3/5 gói thầu dịch vụ công ích tại Nhơn Trạch đã tìm được nhà thầu

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu có kí hiệu PL2300097615-01 được đăng tải ngày 18/6/2023, với 5 gói thầu liên kết - do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch là chủ đầu tư, bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng công trình 360.

Trong đó, gồm:

Gói thầu số 4: Duy tu sửa chữa đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2023 (IB2300132987), giá dự toán 910.618.000 VND; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”;

Gói thầu số 2: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2023 (IB2300132783), giá dự toán 12,775.710.000 VND; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 2 túi hồ sơ”;

Gói thầu số 5: Quản lý vận hành và duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2023 (IB2300133342), giá dự toán 3,388.485.000 VND; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”;

Gói thầu số 1: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh 4 tuyến đường, khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2023 (IB2300132674), giá dự toán 10.603.254.000 VND; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 2 túi hồ sơ”;

Gói thầu số 3: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh các khu di tích và công viên nghĩa trang trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2023 (IB2300132884) gái dự toán 4.049.092.000 VND; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.

3/5 gói thầu đã tìm được đơn vị trúng thầu Các gói thầu này, đều thuộc lĩnh vực phi tư vấn, hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi.

Theo đó ngày 15/7, có 3/5 gói thầu đã công bố nhà thầu trúng đó là các gói thầu:

IB2300133342-00 có giá gói thầu 3.388.485.000 VND, Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Nhơn trạch trúng thầu với giá 3.280.905.000 VND; thời gian thực hiện 365 ngày; thời gian ký hợp đồng là 20/7.

IB2300132987-00 có giá 910.618.000 VND, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Khải Hoàng Thiên trúng thầu với giá 883.264.000 VND; thời gian thực hiện 365 ngày; thời gian ký hợp đồng là 20/7.

IB2300132884 có giá 4.049.092.000 VND, Liên danh Hợp tác xã Thương mại dịch vụ vận tải Nhơn Trạch và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Bình An Phát trúng thầu với giá 3.846.328.000 VND; thời gian thực hiện 365 ngày; thời gian ký hợp đồng là 20/7.

Còn lại 2 gói thầu IB2300132783 và IB2300132674, đã đóng thầu và đang trong giai đoạn xét thầu. Tại gói thầu IB2300132783-01 theo Biên bản mở HSĐXKT, có 2 nhà thầu tham dự là Công ty CP Dịch vụ Nam Thiên và Liên danh Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Nhơn Trạch; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Bình An Phát.

Một góc đường ở khu trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch Gói thầu IB2300132674-01 theo Biên bản mở HSĐXKT, có 2 nhà thầu tham dự là Công ty CP Dịch vụ Nam Thiên và Liên danh Công ty TNHH Môi Trường đô thị Đồng Nai; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh.

Năng lực của các nhà thầu này như thế nào?

Theo thông tin từ Mua sắm công quốc gia:

Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Nhơn Trạch (có địa chỉ ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), thành lập ngày 25/4/2013 với 70 nhân viên; tham gia mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2007, do ông Nguyễn Văn Khâm là người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, công ty đã tham gia 16 gói, trúng 14 gói, chưa trượt gói nào; 1 gói chư có kết quả và 1 gói bị hủy thầu. Tổng giá trị trúng thầu: 69.748.300.440 VND (đều trúng thầu với vai trò độc lập), các gói thầu chủ yếu thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Khải Hoàng Thiên (có địa chỉ 109/55/7 đường số 8, Khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), thành lập ngày 12/8/2015; tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/6/2017, do ông Nguyễn Văn Nguyên là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, công ty đã tham gia 13 gói, trúng 12 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu: 10.886.202.222 VND. Trong đó: Với vai trò độc lập: 6.544.426.222 VND; với vai trò liên danh: 4.341.776.000 VND. Các gói thầu thực hiện chủ yếu ở Đồng Nai.

Hợp tác xã Thương mại dịch vụ vận tải Nhơn Trạch (có địa chỉ ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai); được cấp MST ngày 9/12/2004; tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/5/2018, do ông Phan Huy Sự là người đại diện pháp luật. Hợp tác xã tham gia và trúng 1 gói thầu.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Bình An Phát (có địa chỉ 270/2 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), thành lập ngày 4/3/2016; tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 29/9/2016, do ông Nguyễn Viết Linh là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, công ty đã tham gia 10 gói, trúng 9, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu: 21.497.659.000 VND. Trong đó: Với vai trò độc lập: 4.607.170.000 VND; với vai trò liên danh: 16.890.489.000 VND.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh (có địa chỉ Số 2, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông), thành lập ngày 16/12/2014 với 10 nhân viên; tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 17/12/2019, người đại diện pháp luật là Châu Ngọc Tú với chức vụ Giám đốc. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, công ty đã tham gia 126 gói thầu, trong đó trúng 73 gói, trượt 39 gói, 11 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu: 419.832.301.229 VND. Trong đó: 922.354.697 VND là các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu: Với vai trò độc lập: 173.637.706.271 VND; vai trò liên danh: 246.194.594.958 VND.

Công ty TNHH Môi Trường Đô Thị Đồng Nai cùng mã số thuế với Công ty TNHH Cây xanh Thành Nhân có địa chỉ tại số 99/4/7, tổ 12, KP 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai do ông Khúc Lê Thành Nhân là người đại diện pháp luật.

Ngày 30/6, Công TNHH Môi Trường Đô Thị Đồng Nai kí hợp đồng thực hiện gói thầu Dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với giá 3.825.543.440 VND (giá gói thầu 3.844.816.744 VND, tiết kiệm sau đấu thầu 0,5%).