Đồng Nai: Ai đang thực hiện DA nâng cấp TTVH xã Hưng Lộc?

Duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng

Ngày 26/9/2023, Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) có Quyết định số 2047/QĐ-BQLDA phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 1 (xây lắp): Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, xã Hưng Lộc.

Thông tin dự án. Ảnh HĐ

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng Hùng Long là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng với giá 6,651 tỷ đồng, thực hiện trong 240 ngày; ký hợp đồng ngày 28/9/2023 (giá gói thầu 6,662 tỷ đồng, tiết kiệm so giá gói thầu 11,445 triệu đồng tương đương 0,17%).

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, xã Hưng Lộc, được UBND huyện Thống Nhất đầu tư với số tiền 8,960 tỷ đồng; UBND huyện Thống Nhất phê duyệt tại Quyết định số 3136/QD-UBND ngày 16/8/2022.

Dự án được đầu tư, do Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng xã Hưng lộc (cũ) đã được quy hoạch sử dụng cho Trường Mẫu giáo Hoa Cúc. Do đó, xã Hưng Lộc không có Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng để sử dụng. Hiện nay, Trường Tiểu học Hưng Lộc đã được đầu tư mới khang trang, do đó, khuôn viên Trường Tiểu học Hưng Lộc (cũ) hiện tại đã được quy hoạch để sử dụng làm Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng, xã Hưng Lộc. Các phòng chức năng của trường cũ đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu về các thiết chế văn hóa để sử dụng cho Trung tâm Văn hóa xã. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hưng Lộc (cũ) thành Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, xã Hưng lộc để đảm bảo yêu cầu sử dụng, sinh hoạt văn hóa cho người dân - là hết sức cần thiết.

Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, xã Hưng Lộc được cải tạo Trường Tiểu học Hưng Lộc (cũ). Ảnh HĐ

Để cải tạo Trường Tiểu học Hưng Lộc (cũ) thành Trung tâm Văn hóa, nhà thầu sẽ phải tháo dỡ toàn bộ 3 dãy phòng học cũ (1 tầng), khu vệ sinh, nhà xe hiện hữu, sau đó xây mới khối nhà hội trường đa năng, sân khấu ngoài trời với diện tích xây dựng khoảng 468 m2; cải tạo khối lớp học hiện hữu (2 tầng) thành các phòng chức năng với diện tích xây dựng khoảng 246 m2; đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, gồm nhà để xe, sân, bó vỉa bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ, cổng hàng rào và bảng tên, hệ thống cấp thoát nước, PCCC...

Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 với mức vốn 100% ngân sách. UBND huyện Thống Nhất giao Ban Quản lý dự án huyện thống nhất chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng Hùng Long (địa chỉ tại phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM) thành lập năm 2017, hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; ông Trần Quốc Hùng là người đại diện pháp luật.

Công ty đã tham gia 25 gói thầu, trúng 20 gói, trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 46,410 tỷ đồng (trong đó 2,768 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trúng với vai trò độc lập khoảng 42,032 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 4,378 tỷ đồng.

Trong 2 năm (2022 - 2023), nhà thầu này tham gia 15 gói thầu, trúng 11 gói, toàn bộ đều thực hiện trên địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai):

Gói thầu số 4: Thi công xây lắp có giá 1,558 tỷ đồng, do UBND xã Hưng Lộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 2 (thiết bị) trị giá 3,771 tỷ đồng, do Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư;

Gói thầu thiết bị số 1 (thiết bị) trị giá 525,376 triệu đồng và Gói thầu số 1 (thiết bị) trị giá 525,376 triệu đồng, đều do Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư (trúng thầu theo hình thức đấu thầu trực tiếp);

Gói thầu số 1 (xây lắp): Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, xã Hưng Lộc, trị giá 6,651 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Xây dựng trị giá 2,960 tỷ đồng, do UBND xã Hưng Lộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 4: Thi công xây lắp trị giá 3,317 tỷ đồng, do UBND xã Gia Tân 3 làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Đầu tư, sửa chữa, mua sắm, thay thế các thiết chế văn hóa trong khu Trung tâm hành chính huyện, trị giá gần 300 triệu đồng, do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư...