Vietur trúng gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành, cổ phiếu CC1 tăng thế nào?

Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố liên danh Vietur (có sự góp mặt của 10 nhà thầu) là nhà thầu trúng gói thầu 5.10 sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá hơn 35.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã: CC1) là một trong số các nhà thầu thuộc liên danh Vietur.



Cổ phiếu CC1 tăng do liên tiếp trúng thầu?

Đầu tháng 8/2023, 3 thành viên của liên danh Vietur gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, mã: HAN); Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons cũng nằm trong liên danh trúng gói thầu số 12: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trị giá 9.034 tỷ đồng. Gói thầu này cũng do ACV làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Tiếp đó, ngày 17/8, CC1 tiếp tục nằm trong liên danh trúng gói thầu số 21: Thi công xây dựng đoạn từ Km6+200 - Km16+000 trị giá hơn 1.411 tỷ đồng, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Thống kê dữ liệu hệ thống đấu thầu cho thấy, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP đã từng đã tham gia 61 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, trượt 14 gói, 1 gói chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Trong đó, từ đầu năm 2023 đến nay, CC1 tham dự và trúng 8 gói thầu, với tổng trị giá hơn 57 nghìn tỷ đồng. Gói thầu 5.10 sân bay Long Thành là gói thầu có giá trị lớn nhất CC1 đã trúng.

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP là doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, hiện thị giá đang vào mức 23.100 đồng/cp (chốt phiên ngày 25/8). Tương ứng, CC1 đã tăng hơn gấp đôi thị giá kể từ tháng 7/2023, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào tháng 5/2023 vừa qua, CC1 đang có kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UpCOM sang sàn HoSE, thời gian dự kiến trong năm 2023.

Tại đại hội, lãnh đạo CC1 cho biết, năm 2023 sẽ tập trung nguồn lực để tham gia vào lĩnh vực giao thông - hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư công khác. Điều này không chỉ nhằm tăng trưởng doanh thu, tạo ra chuỗi giá trị với các đối tác chiến lược, mà còn góp phần đảm bảo và hoàn thành mục tiêu chiến lược ưu tiên hàng đầu trong năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP hiện được biết đến như một tập đoàn xây dựng lớn ở phía Nam. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề với danh mục nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và dân dụng theo hình thức BT, BOT, BOO, PPP. Tham gia đấu thầu dự án Long Thành, CC1 theo giới thiệu là doanh nghiệp xây dựng có thế mạnh trong các công trình năng lượng và công trình hạ tầng giao thông.

Vietur trúng gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành, cổ phiếu CC1 tăng thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Lộ diện "sức khỏe" của CC1

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, CC1 trúng nhiều dự án đầu tư công, nổi bật là 4 dự án thành phần trong cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 19.430 tỷ đồng.

Tại bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CC1 cho thấy, doanh nghiệp đang triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình (phương thức PPP với giá trị 1.810,8 tỷ đồng); dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (568,9 tỷ đồng); dự án Nhà máy Điện Gió Hàm Kiệm – Bình Thuận (76,7 tỷ đồng); công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường (114,3 tỷ đồng),…

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần quý II/2023 của CC1 ghi nhận đạt 1.236,6 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 23,5% so với cùng kỳ, còn hơn 1.127,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 20% còn 76,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 95,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ 2,8% còn gần 132,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 20,6% lên 125,2 tỷ đồng. Sau khi trừ tất cả chi phí, CC1 báo lãi trước thuế 7,8 tỷ đồng, giảm 62,4% so với cùng kỳ lãi hơn 20,7 tỷ đồng.

Do đó, CC1 ghi nhận khoản lỗ sau thuế 2,5 tỷ đồng do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm tính ở mức 10 tỷ đồng. Việc biến động lợi nhuận như trên, theo doanh nghiệp giải trình đây là giai đoạn khó khăn chung của toàn ngành xây dựng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.781,9 tỷ đồng, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 18,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,7% và 80,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý II/2023, CC1 ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 14.415,4 tỷ đồng, hàng tồn kho ở mức 732,7 tỷ đồng, lần lượt giảm giảm 7,5% và 27,2% so với đầu năm. Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của CC1 là 10.362,6 tỷ đồng, giảm 9,3% so với đầu năm, chiếm 71,9% tổng nguồn vốn.

Tính tới cuối quý II/2023, vay và nợ thuê tài chính của CC1 ghi nhận ở mức 6.628 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu phát hành của CC1 là 2.650 tỷ đồng, tương đương 26.500 trái phiếu. Đây là khoản nợ từ 3 mã trái phiếu phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào cuối năm 2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất phát hành là 10%/năm. Đơn vị tổ chức nhận và quản lý tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Hàm Nghi. Trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sở hữu đất và tài sản trên đất của tòa nhà Sailing Tower.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày cuối quý II/2023 liên quan đến dự án cao ốc Sailing Tower là 14,9 tỷ đồng.