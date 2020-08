Đối tượng trốn trại 27 năm về tội giết người sa lưới

Sau 27 năm lẩn trốn, mới đây đối tượng Đậu Đình Tiến (SN 1965, Nghệ An) vừa được di lý từ nước CHDCND Lào về.

Đậu Đình Tiến đã bỏ trốn khỏi trại Thanh Lâm khi đang chấp hành án phạt tù

Theo đó, ngày 31/7 Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công An đã tiếp nhận 1từ đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước CHDCND Lào.Đối tượng được tiếp nhận là Đậu Đình Tiến, sinh năm 1965, trú quán thị xã Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An bị truy nã theo quyết định truy nã số 7, ngày 9-10 -1993 của Trại Thanh Lâm, Cục U26, Bộ Công An về tội danh giết người và trốn trại Thanh Lâm.Được biết, khi đang chấp hành hình phạt tù về tội giết người tại trại Thanh Lâm, cục U26, Bộ Công an thì Đậu Đình Tiến đã trốn khỏi trại giam.