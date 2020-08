Tin nóng ngày 1/8: Trung tá lừa chạy việc chiếm hàng tỷ đồng

1. Nam nữ Quảng Ninh vẫn xập xình ma túy trong quán karaoke: Dù Quảng Ninh có lệnh cấm mở karaoke để phòng chống COVID-19 nhưng quán karaoke Hoàng Gia tại khu phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà vẫn mở. Lực lượng chức năng phát hiện 21 khách (14 nam, 7 nữ) đang nghe nhạc công suất lớn và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi nilông chứa tinh thể dạng hạt màu trắng, nghi là ma túy và một số vật dụng khác dùng để sử dụng ma túy. 2. Buôn ma túy, xây boong ke sẵn sàng trả thù hàng xóm: Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã ập vào phá "boong ke" ma túy tại nhà đối tượng Lê Viết Minh (36 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn). Minh là đối tượng hình sự cộm cán lâu năm, thường xuyên bán ma túy tại nhà và có người canh gác ở bên ngoài. Minh sẵn sàng trả thù hàng xóm nếu bị báo với công an. 3. Kỷ luật hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng: UBKT Thành ủy TP.HCM công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ông Võ Hoàng Duy, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, được phân công tạm thời phụ trách Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng thay ông Lê Vinh Danh. 4. Triệt phá đường dây thu 19 bánh heroin: Công an Đồng Nai ập vào nhà của đối tượng Vũ Hoàng Nam (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) tại phường Hóa An, TP Biên Hoà thu giữ 19 bánh heroin, 8 bịch lớn ma túy đá với khối lượng khoảng 8kg, cùng các dụng cụ pha chế, cân đo. Đồng thời bắt đối tượng Ngô Văn Tính đang ẩn náu tại huyện Định Quán, Đồng Nai. Theo lời khai, Tính là đàn anh của Nam. 5. Bắt hotgirl đâm bạn cùng phòng trọ: Mâu thuẫn trong việc sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, thường trú Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang) dùng dao đâm bạn cùng phòng trọ tại phường Trung Liệt (quận Đống Đa) khiến L.T.N (SN 1992, quê Bắc Giang) trọng thương. Sau gần 15 tháng bỏ trốn và bị công an TP Hà Nội truy nã, Lan Anh vừa bị bắt tại tỉnh Bình Dương. 6. Dân hoảng loạn vì dùng xe cứu thương đòi nợ: Khoảng 10h, xe cứu thương 60B-01830 hú còi liên tục khi chạy nhiều vòng quanh chung cư Lê Qúy Đôn (Phú Thủy, Phan Thiết) khiến người dân hoảng hốt, tưởng có người bị nhiễm COVID-19. Lý do, tài xế xe cứu thương bật còi hú để gây áp lực đòi nợ một người tên S. ở khu vực trên đến thời hạn không chịu trả nợ. 7. 11 thanh niên dùng "hàng nóng" hỗn chiến trong đêm: Chiều 1/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng từ 19-19 tuổi. Theo đó, nhóm 11 thanh niên đang ngồi nhậu lúc đêm khuya thì xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ cầm dao, kiếm rượt đuổi nhau khiến nhiều người nhập viện. 8. Trung tá lừa chạy việc chiếm hàng tỷ đồng: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam ông Lê Quang Độ (49 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2013 đến 2015, khi đang là Trung tá, giảng viên Trường Sĩ quan Không quân, ông Lê Quang Độ đã chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn lừa xin việc làm vào các cơ quan nhà nước.

Video Cập nhật thông tin dịch bệnh COVID-19 sáng 1/8 - Nguồn: VTV1

