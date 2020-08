Nữ nhân viên massage tắm tiên với khách, phạt mãi vẫn không chừa

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa kiểm tra ba cơ sở massage trên địa bàn phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện ba phòng có nữ nhân viên đang massage cho khách nam theo kiểu "tắm tiên", kích dục. Qua làm việc, ban đầu các nhân viên khai nhận giá vé trọn gói là 900 ngàn đồng, trong đó nữ nhân viên hưởng 500 ngàn đồng. Các nhân viên vào làm massage tại đây, ngoài việc được chủ cơ sở trả tiền lương từ 5 đến 10 triệu/1 tháng, thì số nhân viên này còn được nhận thêm khoản tiền bo của khách. Cùng thời điểm trên, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra cơ sở massage Thùy Dương (khu phố 5, phường Tân Hiệp) có 3 phòng nhân viên nữ kích dục cho khách nam. Tại cơ sở massage Vạn An Bình trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp) phát hiện có 1 phòng nhân viên nữ cũng đang massage kích dục cho khách... Tiếp viên tiệm massage ở TP.HCM 'tắm tiên' cùng khách: Chiều 28/7, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, TP HCM phối hợp cùng Công an phường 13 ập vào kiểm tra tiệm massage Hà Châu nằm trên đường Cộng Hòa. Tại phòng VIP 6, cảnh sát bắt quả tang nữ tiếp viên N.P.H.N. (17 tuổi, quê Hải Phòng) đang kích dục cho một khách nam. Đến phòng VIP 9, lực lượng chức năng phát hiện nữ tiếp viên N.T.M.D. (31 tuổi, quê Long An) đang "tắm tiên" cùng khách, chuẩn bị kích dục. Các cô gái khai không được chủ cơ sở trả lương. Thu nhập của họ đến từ tiền boa của khách. Hàng tháng, tiếp viên phải đóng cho chủ cơ sở 1 triệu đồng. Bà N.T.T. (41 tuổi, quê Hải Phòng, quản lý quán massage) cho biết cơ sở này hoạt động từ cuối năm 2019. Khách đến tiệm sẽ được nữ quản lý giới thiệu các gói massage kèm theo bảng giá cụ thể. Với gói đặc biệt VIP 5 sexy 69, khách sẽ trả 700.000 đồng tiền vé kèm 700.000 tiền boa cho tiếp viên để được phục vụ 90 phút. Hai nhân viên massage bán dâm tại phòng VIP: Ngày 21/7, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xử phạt hành chính đối với hai đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm. Cảnh sát xử phạt hai người đàn ông mua dâm, mỗi người 750.000 đồng. Hai nữ nhân viên bán dâm, mỗi người bị xử phạt 200.000 đồng. Khuya 19/7, cảnh sát kiểm tra cơ sở Massage Quỳnh trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường 1. Bên trong hai phòng VIP, hai nữ nhân viên massage đang có hành vi bán dâm cho khách. Họ thừa nhận ngoài việc massage thông thường, còn thỏa thuận bán dâm tại chỗ cho khách với giá 300.000 đồng/lượt. Cảnh sát đã lập hồ sơ, xử lý đối với chủ cơ sở massage. Triệt phá tiệm massage Điêu Thuyền kích dục: Ngày 9/7/2019, tiệm massage tên Điêu Thuyền ở đường Đồng Đen (quận Tân Bình, TP HCM) cơ quan chức năng bất ngờ ập vào. Cảnh sát nhanh chóng vô hiệu hóa các nhân viên an ninh, vào các phòng VIP bên trong. Tại 3 phòng hạng VIP 1,2,3 ở lầu 1, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhân viên nữ ăn mặc thiếu vải đang massage kích dục cho khách nam. 6 nữ nhân viên và 1 quản lý được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Các cô gái cho biết khi có khách đến thì sẽ được rỉ tai nếu có nhu cầu vui vẻ. Với các gói dịch vụ, khách sẽ được "chiều" … tùy theo túi tiền. Đặc biệt, nếu khách muốn "chơi lớn" thì có thể yêu cầu suất massage đặc biệt là "vé vua đặc biệt" với giá 13 triệu đồng. Theo đó, ai mua suất này sẽ được cùng lúc 4 nữ nhân viên phục vụ. Các cô gái cho biết mỗi lần tiếp khách sẽ nhận được tiền bo thấp nhất là 500.000 đồng. Chủ cơ sở sẽ "cắt" 5% hoa hồng cho nhân viên massage. Nữ tiếp viên "tắm tiên" với khách VIP trong cơ sở massage: Ngày 6/6/2018, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất 2 cơ sở massage Linh Hà (phường Sơn Kỳ) và cơ sở massage 181( phường 15, quận Tân Bình). Tại 2 cơ sở này, đoàn liên ngành phát hiện tại các phòng Vip có nhiều tiếp viên nữ đang thực hiện hành vi massage kích dục cho khách. Ngoài “dịch vụ” massage, 2 cơ sở này còn để nữ tiếp viên thoát y và “tắm tiên” cùng khách Vip. Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử lý 2 cơ sở massage trên. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang tiếp viên tắm tiên, kích dục cho khách. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

