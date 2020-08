Những vụ cướp ngân hàng rúng động dư luận thời gian qua

Cướp táo tợn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh: Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, ở số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, hai nghi can gồm: Phùng Hữu Mạnh, sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Hoàng Ngọc, SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Theo điều tra ban đầu, chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Do làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn gây rúng động: Vào lúc 13h21 ngày 20/4/2020, Trung mang theo khẩu súng K59 và đi xe máy mang BKS 29L1-46.922 đi từ Bắc Ninh theo Quốc lộ 3 di chuyển về hướng huyện Sóc Sơn để sang Bắc Giang. Đến khoảng 15h10 cùng ngày (20/4), Trung đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, khẩu trang, găng tay, mặc áo khoác đến ngân hàng, để xe trên vỉa hè rồi đi vào quầy giao dịch số 3. Khi đến quầy giao dịch số 2, Trung rút một khẩu súng K59, chĩa nòng súng về phía chị Nguyễn Hải Yến và chị Vũ Ngọc Quỳnh yêu cầu đưa hết tiền cho Trung. Trung hướng súng xuống đất bắn một phát để đe dọa. Tuy nhiên, khi Trung chưa lấy được tiền thì chị Đào Thị Thu Hà đang ngồi quầy giao dịch số 6 bấm chuông báo động. Sau khi thoát khỏi ngân hàng, Trung lên xe máy bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 3 đi Thái Nguyên. Sau đó, Trung đổi lại biển kiểm soát xe máy, thay quần áo, cho các vật dụng dùng để cướp ngân hàng vào một chiếc cặp đen rồi vứt xuống cống thoát nước phía sau khu công nghiệp. Sau đó, Chính mang xe máy của Trung về nhà cất giấu, còn Ninh chở Trung sang Việt Yên (Bắc Giang) trốn. Trung tiếp tục thuê xe taxi bỏ trốn lên nhà của Thắng "Sứt" và "Voọc" (chưa rõ danh tính) ở Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đi qua hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc), Trung vứt khẩu súng K59 xuống hồ. Sau đó, Trung bỏ trốn xuống Hải Phòng rồi sang Quảng Ninh. Đến 1h ngày 26/4, hắn ra Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú. Cướp ngân hàng ở Quảng Nam, bị bắt ở Quảng Ngãi: Tối 1/4, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Hai đối tượng Nguyễn Thái Thành và Võ Hồng Quang khai nhận đã cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành vào ngày 1/4. Chiều cùng ngày, Công an huyện Bình Sơn tiếp nhận thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành. Công an huyện nhận định, các đối tượng có thể theo quốc lộ 1A chạy về hướng huyện Bình Sơn nên lên kế hoạch phong tỏa, chặn bắt. Đúng như nhận định, khoảng 18h, các trinh sát phát hiện hai thanh niên khả nghi chạy xe máy từ hướng huyện Núi Thành vào địa bàn huyện Bình Sơn nên theo dõi. Sau khi đến huyện Bình Sơn, hai thanh niên chạy xe lòng vòng khắp Khu kinh tế Dung Quất. Đến khoảng 19h, hai người này chạy về thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) thì bị bắt giữ. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 160,5 triệu đồng. Cướp Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đông Hà Nội: Ngày 6/9/2019, đối tượng Ngô Đăng Hùng, sinh năm 1990, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cướp Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đông Hà Nội, số 801 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội). Nhận tin báo của nhân viên Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đông Hà Nội bị một đối tượng đột nhập với ý đồ cướp ngân hàng, Công an Hà Nội đã điều động các lực lượng chức năng triển khai lực lượng đến hiện trường bắt giữ đối tượng này cùng tang vật. Tang vật bị thu giữ gồm 1 súng nhựa, hình dáng giống súng côn quay; 1 dao Thái Lan, dài khoảng 20cm; 1 xe mô tô. Đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị đưa về trụ sở Công an phường Đức Giang làm việc. >>>Video: Vụ cướp ngân hàng BIDV: Súng bán đầy trên mạng (nguồn VTC Now)

