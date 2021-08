Đối tượng say rượu dùng dao đâm chết người khai gì?

Ngày 12/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994, trú tại xã Bích Hòa, Thanh Oai) để điều tra hành vi Giết người. Tại cơ quan Công an, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vụ say rượu dùng dao đâm chết người xảy ra khoảng 13h ngày 10/8, trên đường đi bộ về nhà sau khi uống rượu ở nhà người quen, Nguyễn Tiến Hưng và bạn gặp anh H.M.L. (SN 1983, HKTT tại Hải Phòng) đang điều khiển xe máy chở theo con trai đi ngược chiều.