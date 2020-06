Mâu thuẫn khi nhậu, anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu vụ anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ xảy ra vào khoảng 22h đêm 7/6 tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đó vào khoảng thời gian trên, anh Lê Xuân C. (SN 1988) sang nhà anh trai ruột là Lê Mạnh Cường (SN 1983) để uống rượu.

Ảnh minh họa.

Trong lúc uống rượu thì giữa 2 người xảy ra cãi cọ. Trong mâm rượu lúc đó có bố của anh C. và Cường cùng người bạn của C. Bực tức, nên C. dùng xe chở bạn về rồi tiếp tục quay lại mâm rượu.

Lúc này C., đã dùng một chiếc cuốc đập vỡ cửa kính nhà anh Cường rồi bỏ về. Điên máu, nên Cường xuống bếp lấy một con dao bầu đuổi theo đến nhà C. Tại đây, Cường đã dùng con dao đâm 1 nhát khiến em trai tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt cùng cơ quan công an bắt giữ và lấy lời khai của đối tượng. Vụ án đau lòng khiến anh trai đi tù, em trai bị sát hại. Tất cả xuất phát từ mâu thuẫn gia đình rất nhỏ, trong bữa rượu không kìm chế được bản thân đã gây nên.

Ngày 8/6, thông tin với lãnh đạo UBND xã Tây Cốc xác nhận cho biết, hiện vụ anh dùng dao đâm chết em ruột ở Phú Thọ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

