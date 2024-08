Đối tượng giả nhân viên, trốn vé rồi trộm tiền bị phát hiện thế nào?

Ngày 6/8, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, Vũ Hoàng Hiểu (SN 1986; ở xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) biết tại quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vào ngày 10/7, nên muốn đến xem và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ.

Đối tượng Vũ Hoàng Hiểu tại cơ quan Công an.

Chiều 10/7, Vũ Hoàng Hiểu đi xe máy Honda Dream từ nhà ở Hải Dương đến địa điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khoảng 18h30 cùng ngày, Hiểu tới nơi và gửi xe nhưng do không có vé vào nên đi ra phía cổng phụ.

Khi thấy một nhóm nhân viên cầm theo đồ dùng, nhạc cụ để vào sân khấu, Hiểu liền nói dối là nhân viên kỹ thuật để bảo vệ cho vào cùng và ngồi chờ ở khu vực kỹ thuật phía sau sân khấu. Đến 19h30, Ban tổ chức chương trình thông báo về việc toàn bộ nhân viên và nghệ sĩ biểu diễn ra ngoài để kiểm tra an ninh, rà soát nhân thân. Lo sợ bị phát hiện, Hiểu đã trốn vào khu vực phòng hóa trang.

Sau khi kiểm tra an ninh xong, nhân lúc mọi người đang chụp ảnh và nói chuyện, Vũ Hoàng Hiểu đi lên khu vực ghế khán giả và ngồi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Khi chương trình kết thúc, Vũ Hoàng Hiểu lấy một số vé mời khách tham gia bỏ lại trên ghế ngồi, sau đó đi ra khu vực sảnh chính ở tầng 1 để xin chụp ảnh cùng các nghệ sĩ biểu diễn, khách mời tham dự.

Khi đang chụp ảnh, thấy nhân viên quầy bán đồ lưu niệm gần đó để tiền vào trong phong bì. Quan sát thấy không có ai chú ý, đối tượng đã tiếp cận quầy bán hàng, nơi để tiền và lấy trộm chiếc phong bì rồi lấy xe máy đi về nhà bạn ở ngõ 300 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xin ngủ nhờ và mở phong bì kiểm tra, bên trong có tổng số tiền là 13,98 triệu đồng. Sáng sớm 11/7/2024, Vũ Hoàng Hiểu về nhà ở tỉnh Hải Dương.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai người bị hại, nhân chứng sự việc… Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Hoàng Hiểu và tập trung truy bắt. Ngày 12/7, Hiểu quay lại điểm tổ chức sự kiện với mục đích tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị trinh sát bắt giữ.