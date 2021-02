Cận mặt bà lão 75 tuổi trùm đường dây ma túy đệ tử toàn con cháu

Nhắc đến bà Trần Thị Đàm (75 tuổi), người dân phường Quang Trung, TP Thái Bình ai nấy đều ngao ngán, xót xa cho người bà nhưng lại chẳng biết làm gương khi kéo cả con cháu vào con đường ma túy. Mới đây, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Đàm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Bà bị bắt ngày 16/1, tại nhà riêng ở TP Thái Bình. Việc bà bị bắt khiến người dân không bất ngờ mà chỉ thấy xót xa. Bởi lẽ, năm 2020 bà cũng mới mãn hạn tù và được trở về với xã hội. Bà Trần Thị Đàm được xác định là đối tượng đứng ra điều hành tụ điểm ma túy phức tạp, hoạt động rất tinh vi. "Bà trùm" này từng có nhiều tiền án liên quan đến ma tuý. Ổ nhóm tội phạm này lợi dụng con ngõ nhỏ để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, họ cử người cảnh giới ngay từ phía ngoài. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận: Căn nhà của cụ Đàm được xác định là điểm buôn bán ma túy phức tạp, hoạt động tinh vi trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói, trong đường dây này chủ yếu là người người nhà và con cháu bà Đàm. Đường dây ma túy hoạt động dưới sự chỉ huy của bà già 75 tuổi. Chứng kiến cảnh bà bị lực lượng chức năng áp giải lên xe chuyên dụng đưa về đồn, người dân vừa vui mừng vì triệt xóa được tụ điểm ma túy, đồng thời cũng xót xa cho 1 bà lão ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng không làm gương cho con cháu mà còn kéo họ vào đường dây ma túy. Mời các bạn xem thêm video: Bà cụ 75 tuổi cầm đầu tụ điểm buôn bán ma túy ở Thái Bình. (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

