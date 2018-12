Cảnh cáo trung tướng Nguyễn Công Sơn nguyên Phó Tổng cục Cảnh sát

Từ ngày 03 đến 06/12/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.



Hàng loạt tướng bị cảnh cáo

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UBKT Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn. Ảnh: Tạp chí Cảnh sát.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nhận thấy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án và trong thực hiện một số dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị; để một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật.

Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn , nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44)…cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục; chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và các đồng chí nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết.

Cảnh cáo thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa

Cũng tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 04/2005 - 01/2012) đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Đặng Ngọc Nghĩa.