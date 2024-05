Điều tra vụ thanh niên “thông chốt” đâm 1 CSGT gãy chân

Sáng ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc ( Công an Nghệ An ) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên lao xe máy vào tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của đơn vị này khiến một cán bộ CSGT bị gãy chân.

Khi đang làm nhiệm vụ, một nam thanh niên chạy xe máy không chấp hành hiệu lệnh đã tông thẳng xe vào tổ công tác nhằm “thông chốt”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 21h30 đêm 15/5, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên QL48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh. Khi đang làm nhiệm vụ, một nam thanh niên chạy xe máy không chấp hành hiệu lệnh đã tông thẳng xe vào tổ công tác nhằm “thông chốt”.



Vụ việc khiến Trung tá Hoàng Quang V. (cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc) bị đâm gãy chân. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế thành công nam thanh niên đưa về trụ sở Công an huyện để phục vụ điều tra làm rõ. Trung tá V. sau đó được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, danh tính nam thanh niên đâm xe vào tổ công tác nói trên là Lê Thanh H. (28 tuổi) trú tại xóm 1, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

