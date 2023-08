Ukraine quyết “thông chốt" tại Rabotino, Nga dùng bom hạng nặng

Theo tờ Topwar của Nga, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ không lạc quan về cuộc phản công của quân đội Ukraine và cho rằng khó có bước đột phá nào trước những cơn mưa mùa thu sắp tới. Mặc dù quá sớm để nói rằng, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, Tướng Petraeus, cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và cựu giám đốc CIA, cho biết cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ khiến các nhà quan sát ngạc nhiên; khi cho rằng, cuộc phản công mới chỉ trong “giai đoạn đầu”. Tướng Petraeus đánh giá, giao tranh ác liệt có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm 4 tháng nữa, cho đến mùa đông. Phía Nga có thể giữ vị trí phòng thủ của mình trong thời gian dài, nhưng có khả năng bị chọc thủng bất ngờ, cho phép Quân đội Ukraine tiến lên nhanh chóng. Các chuyên gia của Học viện quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, quân đội Ukraine đang "gần hơn với chiến thắng”, khi chỉ cần tiến thêm 7 đến 10 km nữa là có thể chia cắt tuyến tiếp tế chính của quân đội Nga; tức là tiến vào trung tâm tuyến phòng ngự của Quân đội Nga tại Tokmok. Lúc này toàn bộ trung tâm tuyến phòng ngự của Quân đội Nga nằm trong tầm bắn của pháo phản lực phóng loạt HIMARS và M270. Quân đội Ukraine hiện đang tiến công ở một số khu vực trên tiền tuyến, nhằm cố gắng đạt được mục tiêu này. Theo tính toán của các chuyên gia quân sự Mỹ, một khi đã đạt được thì có khả năng gây ra hiệu ứng "domino", quân đội Nga có thể không thể đáp ứng nhu cầu của chiến trường phía Nam, nếu chỉ dựa vào tiếp tế qua cầu Crimea. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) cho biết, Quân đội Ukraine đang tiếp tục tiến lên sau khi chiếm được phía bắc làng Rabotino; trong khi Quân đội Nga không thay quân và thiếu quân tiếp viện. Liệu họ có thể chặn được cuộc tấn công của quân đội Ukraine hay không, khi quân Ukraine đã đột phá thành công tuyến phòng thủ đầu tiên? Tập đoàn quân 58 của Quân đội Nga bảo vệ khu vực Zaporozhye vẫn còn trong tay 2 trung đoàn dự bị, đây cũng là lực lượng có khả năng chiến đấu cao nhất của Quân đội Nga tại đây. Hiện tại các trung đoàn này vẫn chưa bước vào chiến đấu. Theo thông tin, hiện Trung đoàn cận vệ 291 của Tập đoàn quân 58, đảm nhiệm chiến đấu phòng ngự trên hướng chủ yếu của “cửa tử” Rabotino, vẫn kiên cường chống trả các đợt tấn công quyết liệt của Ukraine. Còn hai trung đoàn, Tập đoàn quân 58 vẫn giữ làm lực lượng dự bị của mặt trận. Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, hai trung đoàn dự bị này sẽ là “đội cứu hỏa duy nhất”, có thể tăng cường cho những khu vực vào thời khắc nguy cấp. Nếu tung vào chiến trường lúc này, thì thật sự sẽ hết sức nguy hiểm. Nhiều thông tin cũng cho thấy, tình hình trên hướng Rabotino của quân đội Nga đang rất cấp bách, kể từ khi pháo binh bị pháo binh Ukraine chế áp, quân đội Nga ở đây đã bắt đầu yêu cầu Không quân Nga hỗ trợ hỏa lực. Trước đó không quân Nga ném bom các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Orekhiv. Ngày 28/8, Trung tâm truyền thông của Bộ Quốc phòng Ukraine, trích dẫn tuyên bố của phó cục trưởng Anna Malyar, tuyên bố rằng Quân đội Ukraine đã chiếm được làng Rabotino và đang tiến tới các khu dân cư Novoprokopovka và Ocheretovatoye. Tuy nhiên những thông tin từ chiến trường lại cho thấy, sự thành công của Quân đội Ukraine tại Rabotino ít nhất đã bị cường điệu hóa phần nào. Thực tế các trận đánh giành Rabotino tiếp tục diễn ra ác liệt; theo thông tin, Quân đội Ukraine đã vào được trung tâm làng Rabotino, nhưng ở phía nam của làng, vẫn do quân Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine đang cố gắng tiến vào từ hướng bắc và đột nhập vào khu vực trung tâm và phía nam của ngôi làng; nhưng các lực lượng của Ukraine tiến lên, đã phải hứng chịu hỏa lực dày đặc của pháo binh Nga. Bị tổn thất, quân Ukraine rút lui, sau đó họ củng cố lực lượng, bắt đầu một cuộc tấn công bằng “làn sóng người” mới. Số quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở khu vực Rabotino được cho là có thể lên tới 300 người mỗi ngày. Pháo binh và Không quân Nga tiếp tục tấn công vào các đơn vị Ukraine đang tiến công, khi họ cố gắng đột phá vào trung tâm làng Rabotino. Trong khi đó, những cố vấn quân sự Tây của Quân đội Ukraine đã kêu gọi Ukraine tiết kiệm đạn pháo và UAV trinh sát, thay vào đó tiến hành trinh sát bằng các phương pháp truyền thống hơn, đó là sử dụng lực lượng trinh sát mặt đất cho việc này. Điều này là do Lầu Năm Góc mong muốn tiết kiệm chi phí mua UAV, khi Trung Quốc quyết định giảm xuất khẩu UAV. Cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine được phương Tây đánh giá là "có phần chưa hiệu quả", khi đánh giá thấp mối đe dọa từ bãi mìn dày đặc của Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật, tập trung lực lượng chính vào mặt trận phía nam. Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine đã có “những tiến bộ”, nhưng liệu họ có thể “thông chốt” được “cửa tử” Rabotino trước những cơn mưa mùa thu? Trước mùa đông? Hay tấn công vào mùa đông? Nhưng có thể thấy, quyết tâm chiến đấu của lãnh đạo Ukraine là rất lớn. Một điều thuận lợi với Ukraine là tình hình cung ứng hậu cần của quân đội Ukraine không ngừng được cải thiện, năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp quân sự phương Tây tiếp tục tăng và NATO tiếp tục giúp quân đội Ukraine huấn luyện các đơn vị mới. Tướng Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, người hiếm khi nói bất cứ điều gì khiến mọi người cảm thấy phấn chấn. Nhưng gần đây cho rằng, cuộc chiến tiêu hao kéo dài, tàn khốc và đẫm máu; nhưng ông khẳng định về hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine vẫy cờ trên nóc trường tiểu học của làng Rabotino. Nguồn CNN

