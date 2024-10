Diễn biến mới vụ người đàn ông bị đánh vì làm thơ đăng Facebook

Ngày 14/10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây rối trật tự xã hội, đánh ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc) phải nhập viện cấp cứu.



Được biết, 7 đối tượng bị triệu tập đều trú tại thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) cách nhà nạn nhân không xa.

Ông Ngô Văn Lư bị hành hung trọng thương.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng lên Facebook khiến họ "cảm thấy bị xúc phạm". Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng.

Tại nhà ông Lư, giữa nhóm đối tượng và ông Lư xảy ra cự cãi. Sau đó cả nhóm đã lao vào đánh ông Lư để dạy cho ông này một "một bài học", dẫn đến thương tích.

Hiện, vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ.

