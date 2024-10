Cận cảnh Honda Dream 125 NCX 2024 hơn 100 triệu tại Việt Nam

Honda Dream 125 NCX 2024 mới đây đã được cập nhật và mở bán tại thị trường "sát vách Việt Nam" là Campuchia. Mẫu xe số phổ thông huyền thoại này sau đó nhanh chóng nhận được sự chú ý của giới hâm mộ xe tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe máy số Honda Dream huyền thoại phiên bản Campuchia có ngoại hình giống bản Thái Lan và khác mẫu xe đã bị "khai tử" tại Việt Nam. Sự khác biệt trong thiết kế đó đem đến một vẻ ngoài độc đáo và không đụng hàng cho chiếc xe này. Honda Dream 125 NCX 2024 bản Campuchia sở hữu phần đầu với cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu to bản dạng halogen, hai bên là đèn báo rẽ. Phía trước có giá gắn giỏ xe - chi tiết biến mất trên những chiếc xe máy phổ thông tại thị trường Việt Nam hiện nay. Chiếc xe máy số Honda Dream 125 phiên bản 2024 mới này cũng không có nhiều trang bị hiện đại. Đồng hồ kim kiểu cổ điển nhưng đầy đủ các thông số và đèn báo dạng số, các nút bấm như Honda Wave đang bán ở Việt Nam... Chìa khoá của xe dạng cơ xoay vặn thông thường. Phần mặt nạ trước với logo Honda cùng hai khe hút gió dạng chữ V mang tính khí động học cho xe, cùng logo NCX gắn ở trên phần yếm phải của xe. Xe có chiều dài 1.867mm, rộng 702mm và cao 1.049mm. So kích thước với Super Dream 110 ở Việt Nam, Dream 125 ngắn hơn 48mm, rộng hơn 6mm và thấp hơn 3mm. Yên xe dạng yên liền mềm có độ cao 745 mm, khá phù hợp với người dùng Châu Á. Tay xách phía sau bằng kim loại, khoảng sáng gầm 135 mm. Đèn hậu xe vuông vức với với bóng truyền thống. Khối lượng 101 kg nhẹ hơn 4 kg so với chiếc Future 125 tại Việt Nam. Honda Dream 125 2024 bản Campuchia vẫn sử dụng hệ thống treo phuộc ống lồng phía trước và lốp xe kích thước 60/100-17. Trong khi phía sau được hỗ trợ bởi hệ thống treo kép dạng lò xo và sử dụng loại lốp 70/100-17. Trang bị an toàn với phanh trống ở cả 2 bánh. Cụm ống xả của xe vẫn không thay đổi so với đời cũ khi được kéo dài gần hết thân xe, nhìn khá bắt mắt. Các khối vuông giúp cho Dream mới hiện nay vẫn phảng phất nhiều bóng dáng của các mẫu xe Dream của những năm 80-90 của thế kỷ trước. Xe máy số Honda Dream 125 2024 được trang bị động cơ tương tự như "người anh em" Honda Supra X 125 với dung tích 124,89 cc, SOHC xi-lanh đơn. Động cơ này có khả năng sản xuất công suất 10 mã lực với mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm. Tại xứ sở chùa tháp, giá xe Honda Dream 2024 bán ra khoảng 2.500 USD (khoảng 61 triệu đồng) và đơn vị sản xuất phân phối xe Honda tại Campuchia phát triển, đây cũng là bản nâng cấp dựa trên thế hệ cũ 2023. Honda Dream 125 NCX 2024 về Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Campuchia và có giá bán tới hơn 100 triệu đồng - khá cao so với một chiếc xe máy số phổ thông hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chấp nhận bỏ số tiền lớn để mua về chiếc xe máy với thiết kế cổ điển và những trang bị cơ bản nhất. Video: Giới thiệu xe máy Honda Dream 125 NCX 2024 tại Campuchia.

