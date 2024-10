Ngắm Kia Pride "cổ lỗ sĩ tập lái" hoàn đổi ôtô thuần điện

Năm 2024 đánh dấu cột mốc tròn 8 thập kỷ kể từ khi nhãn hiệu Kia được thành lập tại Seoul, ban đầu với tư cách là nhà sản xuất ống thép và phụ tùng xe đạp, sau đó mới trở thành hãng sản xuất ôtô Kia nổi tiếng khắp toàn thế giới như hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 này, hãng xe Hàn Quốc đã cho trình làng phiên bản thuần điện của mẫu hatchback Pride đình đám một thời. Kia Pride vốn dĩ là dòng xe cỡ nhỏ, được khai sinh năm 1986 dưới tên gọi “Ford Festiva”, dùng nền tảng khung gầm và động cơ của Mazda 121. Kia Pride tập lái có nhiều kiểu dáng từ sedan 4 cửa cho đến hatchback 3 hoặc 5 cửa và thậm chí có cả wagon 5 cửa. Phiên bản nổi tiếng nhất tại Việt Nam là Pride CD5 với kiểu thân hatchback 5 cửa, được lắp ráp bởi VMC từ năm 2000. Với kích thước gọn gàng, khả năng vận hành bền bỉ và giá rẻ, Pride CD5 thường được trưng dụng làm xe tập lái cho nhiều thế hệ người Việt trong hơn 20 năm qua. Chiếc Kia Pride đặc biệt được chọn để biến đổi thành xe thuần điện lần này là mẫu LX đời 1993 thuộc bộ sưu tập di sản của hãng, trang bị động cơ xăng 1.3L với 60 mã lực (45 kW) Kia đã hợp tác với hãng Electrogenic của Anh để thay thế khối động cơ đốt trong bằng hệ truyền động thuần điện, với mô-tơ mạnh 110 mã lực (80 kW), mô-men xoắn cực đại 235 Nm đi kèm với hộp số sàn 5 cấp giống như nguyên bản, truyền sức kéo đến các bánh trước. Hộp số sàn đã được được đội ngũ Kia và Electrogenic chế tạo lại với bộ ly hợp mới, cho hiệu năng cao hơn, phù hợp với sức mạnh tăng cường so với nguyên bản. Nhờ đó, chiếc Kia Pride thuần điện giờ đây có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 80 giây, nhanh hơn đáng kể so với con số 11,8 giây của bản gốc. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình nâng cấp chỉ làm tăng thêm 20 kg so với khối lượng 850 kg ban đầu. Nhìn bên ngoài, không dễ để phân biệt Kia Pride thuần điện với thiết kế nguyên bản. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên phong cách của một chiếc hatchback giá rẻ ra đời từ cuối những năm 1980. Tuy nhiên lớp sơn ngoại thất đã được phủ lên màu trắng White Pearl mới, giống như các mẫu xe điện đương đại của Kia như EV3 hay EV6. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thay mới, cho hiệu quả tốt hơn. Nội thất xe cũng đã được thay đổi một chút để hợp thời với các chi tiết màu xanh lá cây lấy cảm hứng từ chiếc Kia EV6 GT. Cụm đồng hồ của xe được tinh chỉnh để hiển thị dung lượng pin thay cho nhiên liệu xăng như bản gốc. Xe cũng cung cấp khả năng chuyển chế độ lái, chẳng hạn như Eco giới hạn sức mạnh của mô-tơ ở 60 mã lực (bằng xe gốc) và mô-men xoắn cực đại 118 Nm (thấp hơn mức 135 Nm của xe gốc) để tiết kiệm năng lượng. Theo công bố, mẫu xe điện Kia Pride này được trang bị 2 gói pin loại 10 kWh, được đặt ở dưới nắp ca-pô và dưới sàn cốp sau, mang lại tầm di chuyển khoảng 193 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Cổng sạc được đặt dưới nắp bình nhiên liệu ban đầu và là dạng Type 2, kết nối với bộ sạc 3,3 kW tích hợp sẵn. Điều này có nghĩa là sẽ cần khoảng 6 giờ để sạc pin xe từ 0-100% nếu sử dụng ổ cắm tiêu chuẩn hoặc cụm sạc treo tường. Video: Kia Pride "cổ lỗ sĩ tập lái" hoàn đổi ôtô thuần điện.

