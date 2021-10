Điểm tin sáng 6/10: Nữ lãnh đạo Cung Trí thức Hà Nội tử vong bất thường

Nữ lãnh đạo Cung Trí thức Hà Nội tử vong bất thường: Ngày 6/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong ở Cung Trí thức, tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Được biết, người phụ nữ tử vong là một lãnh đạo, làm việc ở Cung Trí thức. Mẹ say rượu chửi bới đuổi ra khỏi nhà bị con chém chết: Bực tức vì bị mẹ là Đinh Thị Sai (59 tuổi) đang say rượu chửi bới và đuổi ra khỏi nhà, Đinh Văn Dành (30 tuổi) lấy dao chém vào đầu nạn nhân, gây tử vong. Ngày 6/10, Công an Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Dành để điều tra về hành vi “Giết người”. Chồng tử vong, vợ nguy kịch khi chạy xe máy từ miền Nam về Sơn La: Ngày 6/10, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đêm 4/10, vợ chồng anh Giàng A Chìa (19 tuổi, ở Sơn La) đi từ miền Nam về quê khi đi đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước làm vợ chồng anh Chìa ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong, chị May nguy kịch. Xử phạt người phụ nữ bị "cưỡng chế" test nhanh COVID-19: Ngày 6/10, UBND phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà H.T.P.L. (38 tuổi, ngụ chung cư Ehome 4) 2 triệu đồng vì không thực hiện xét nghiệm theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra ngày 28/9. Điều tra vụ bé 4 tuổi tử vong trong quán cà phê: Cháu bé được bố đưa theo đến quán cà phê Cát Tường ở TP Nam Định để gặp vài người bạn. Trong lúc người bố mải nói chuyện, cháu bé đã chạy ra hồ nước trong khu vực tiểu cảnh trang trí của quán, không may ngã xuống hồ tử vong. Ngày 6/10, Công an TP Nam Định cho biết, đang điều tra, làm rõ. Kỷ luật giám đốc "quan hệ bất chính" với nữ nhân viên: Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông. Ông Vinh quan hệ bất chính với nữ nhân viên đã có chồng nhưng không đủ dấu hiệu của tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Ngã khi trèo cau, người đàn ông bị thương nặng: Ngày 6/10, UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn cho biết, ngày 5/10, một người đàn ông trong lúc trèo cau tại nhà ông Hà Công Định (trú tại địa phương) thì cây cau bất ngờ gãy ngang khiến anh rơi xuống đất, bất tỉnh, chảy máu vùng đầu. Trốn khỏi khu cách ly tập trung rồi gọi bạn gái đến đón: Ngày 6/10, Công an xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, đã tìm được N.V.N (28 tuổi, trú huyện Vị Thủy) - người trốn khỏi khu cách ly y tế sau khi về từ TP HCM tại một nhà trọ trên địa bàn xã này cùng với bạn gái. Qua test nhanh, cả 2 dương tính với ma túy. >>>>> Xem thêm video: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

