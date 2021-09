Điểm tin sáng 27/9: Bắt nghi phạm chém lìa đầu nạn nhân ở TP HCM

Bắt nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở TP HCM: Tối 26/9, Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Huy (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng). Tiến hành test nhanh cho kết quả âm tính với ma túy, người này không sử dụng rượu bia. Ba bố con ở Gia Lai bị nước cuốn tử vong: Ngày 27/9, UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể bé gái (nạn nhân thứ 3) tại khu vực suối Pờ Yầu. Trước đó, chiều 24/7, anh L.Đ.Q. (SN 1987) điều khiển xe máy chở theo 2 con không may bị nước cuốn tử vong. Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng phạm buôn 6 bánh heroin: Ngày 27/9, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng Mùa A Phông (SN 2006) và Sùng A Dếnh (SN 1999), cùng ngụ tại xã Xa Dung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 6 bánh heroin, 2 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. 20 giáo viên, cán bộ sử dụng bằng giả: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 20 giáo viên, cán bộ đang công tác tại trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả. Trong số những bằng giả được sử dụng có cả bằng THPT, bằng tốt nghiệp cao đẳng và đại học không hợp lệ. Mất gần 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo: Anh T. (SN 1984, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được điện thoại thông báo bị vi phạm giao thông tại Đà Nẵng đồng thời liên quan tới một đường dây mua bán ma túy. Để không bị bắt đối tượng đã yêu cầu anh T. kê khai tài sản sau đó anh T. đã bị mất 290 triệu đồng. Ngày 27/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang điều tra, làm rõ. Phá đường dây ghi số đề liên tỉnh, giao dịch gần 1 tỷ đồng/ngày: Ngày 27/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng. Tại các hiện trường, công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 28 chiếc điện thoại di động, 2 ô tô cùng nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan. (1 trong những đối tượng bị Công an bắt giữ) 38 người bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke: Ngày 27/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, dù chưa được phép hoạt động trở lại, quán karaoke Anh Khoa ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn vẫn đón khách. 38 người bị bắt quả tang tụ tập tại 5 phòng hát của cơ sở này. Giấu 4,6 kg ma túy trong sứa biển, cá khô xuất ra nước ngoài: Ngày 27/9, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 4,6kg ma túy. Hai lô hàng xuất khẩu chứa 4,6 kg ma túy giấu trong sứa biển, cá khô chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng ngăn chặn. >>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bắt nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở TP HCM: Tối 26/9, Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Huy (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng). Tiến hành test nhanh cho kết quả âm tính với ma túy, người này không sử dụng rượu bia. Ba bố con ở Gia Lai bị nước cuốn tử vong: Ngày 27/9, UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể bé gái (nạn nhân thứ 3) tại khu vực suối Pờ Yầu. Trước đó, chiều 24/7, anh L.Đ.Q. (SN 1987) điều khiển xe máy chở theo 2 con không may bị nước cuốn tử vong. Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng phạm buôn 6 bánh heroin: Ngày 27/9, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng Mùa A Phông (SN 2006) và Sùng A Dếnh (SN 1999), cùng ngụ tại xã Xa Dung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 6 bánh heroin, 2 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. 20 giáo viên, cán bộ sử dụng bằng giả: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 20 giáo viên, cán bộ đang công tác tại trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả. Trong số những bằng giả được sử dụng có cả bằng THPT, bằng tốt nghiệp cao đẳng và đại học không hợp lệ. Mất gần 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo: Anh T. (SN 1984, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được điện thoại thông báo bị vi phạm giao thông tại Đà Nẵng đồng thời liên quan tới một đường dây mua bán ma túy. Để không bị bắt đối tượng đã yêu cầu anh T. kê khai tài sản sau đó anh T. đã bị mất 290 triệu đồng. Ngày 27/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang điều tra, làm rõ. Phá đường dây ghi số đề liên tỉnh, giao dịch gần 1 tỷ đồng/ngày: Ngày 27/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng. Tại các hiện trường, công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 28 chiếc điện thoại di động, 2 ô tô cùng nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan. (1 trong những đối tượng bị Công an bắt giữ) 38 người bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke: Ngày 27/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, dù chưa được phép hoạt động trở lại, quán karaoke Anh Khoa ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn vẫn đón khách. 38 người bị bắt quả tang tụ tập tại 5 phòng hát của cơ sở này. Giấu 4,6 kg ma túy trong sứa biển, cá khô xuất ra nước ngoài: Ngày 27/9, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 4,6kg ma túy. Hai lô hàng xuất khẩu chứa 4,6 kg ma túy giấu trong sứa biển, cá khô chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng ngăn chặn. >>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.