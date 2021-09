Điểm tin sáng 23/9: Lời khai đối tượng chém chết người trước cửa nhà

Lời khai đối tượng chém chết người trước cửa nhà: Trần Văn Hùng (SN 1965, trú tại TP Hưng Yên) khai nhận nguyên nhân sát hại bà Nguyễn Thị H. (SN 1955, trú cùng địa phương) là do có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ở nhà con trai của nạn nhân. Hùng đã có ý định giết cả nhà nạn nhân để trả thù. Ngày 23/9, Hùng bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố. Đi thể dục, dắt chó dạo ở Hồ Hoàn Kiếm bị phạt 8 triệu đồng: Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa xử phạt bốn phụ nữ đi tập thể dục cho vui vì nghĩ Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch. Trong đó, người dắt chó đi dạo cho rằng hành động này là nhu cầu cấp thiết với tổng số tiền là 8 triệu đồng. Thấy anh trượt chân, em trai 7 tuổi lội ra cứu, cả hai đuối nước: Ngày 23/9, UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, chiều 22/9, Võ Minh Thính (7 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (13 tuổi) rủ nhau lên hồ nước vớt phế liệu, không may người anh trượt chân xuống hồ, người em thấy vậy xuống cứu cũng đuối nước theo. Bắt cặp vợ chồng "cho vay lãi nặng": Sau khi cho vay tiền, vợ chồng Thái Bình Chinh (SN 1986) và Lưu Thị Thùy (SN 1986, đều trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho vay lãi suất dao động từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng phải trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng chưa trả tiền nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng. Ngày 23/9, 2 người này bị Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam. Ẩu đả do hát karaoke gây ồn ào, 1 người tử vong: Do hàng xóm hát hát karaoke gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người, nên Trần Đình Trung (SN 1982, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã qua nhắc nhở và đã xảy ra mâu thuẫn. Trung đã đánh anh Phùng Bá Hoàng (SN 1997) bạn của chủ nhà tử vong. Ngày 23/9, Trung bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ. Bắt đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét: Hồ Văn Bình (53 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) cấu kết với đồng phạm lừa bán thiên thạch giả bằng đất sét cho chủ một nhà thuốc tại TP HCM, chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng. Bình bỏ trốn và bị truy nã gần 2 năm nay. Ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt giữ Bình. Xác minh thông tin Phó Chủ tịch xã uống bia với người cách ly: Trong những ngày qua, có thông tin phản ánh Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) chơi bóng chuyền, uống bia với công dân đang thực hiện cách ly tại trường Tiểu học xã Thiệu Thịnh. Ngày 23/9, UBND xã Thiệu Thịnh cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc. Cắt trộm dây cáp dẫn điện lên di tích Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ: Lò Văn Diên (SN 1997, trú TP Điện Biên Phủ) trộm cắp dây cáp điện tại khu vực di tích Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trị giá hơn 20 triệu đồng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để lấy tiền sử dụng ma túy. Ngày 23/9, Diên bị Công an TP Điện Biên Phủ bắt giữ. >>>>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

