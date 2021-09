Điểm tin sáng 24/9: Người phụ nữ tạt xăng đốt bạn trai

Người phụ nữ tạt xăng đốt bạn trai: Cho rằng người tình nói chuyện với cô gái khác, Lê Thị Dung (36 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) đã chiết xăng từ xe máy và châm lửa đốt người tình là anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân). Ngày 24/9, Dung bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam. Cô gái 29 tuổi bị bạn trai lừa 1,2 tỷ đồng: Tin tưởng bạn trai quen qua mạng, chị L. (29 tuổi, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đóng 1,2 tỷ đồng để đầu tư vàng ảo. Khi L. tìm cách rút tiền ra nhưng không thành công, đồng thời bị bạn trai tự xưng quốc tịch Trung Quốc bị cắt đứt liên lạc nên đã tố cáo. Ngày 24/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ. Nhậu say về đánh cha tử vong chỉ vì chuyện đi vệ sinh: Lê Thanh Phong (SN 1982 , ngụ huyện Cần Giuộc, Long An ) đi nhậu về thì mắng chửi cha là ông Lê Văn Thành (SN 1953) vì trước đó đi tiểu trong nhà vệ sinh nhưng không múc nước để rửa. Phong bực tức đánh cha tử vong. Ngày 24/9, Phong bị Công an tỉnh Long An tạm giữ. Tú bà U60 nuôi "chân dài" 17 tuổi phục vụ "khách làng chơi": Khi khách nghỉ có nhu cầu mua dâm, Đinh Văn Ngọc (58 tuổi) và Trần Thị Bích Thủy (53 tuổi, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) sẽ thỏa thuận giá cả, sau đó, Thủy sẽ điều nhân viên lên phòng của khách và cắt 'phế' từ gái bán dâm. Ngày 24/9, 2 đối tượng này bị Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam. Xảy ra mâu thuẫn chồng dùng dao đâm người vợ tử vong: Ngày 23/9, mâu thuẫn trong lúc làm rẫy, anh Nhum (SN 1987, trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ là chị Yanh (SN 1985) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 24/8, Công an huyện Chư Păh cho biết đang điều tra, làm rõ. Vừa ra tù "nổ" thân quen với cán bộ trại giam, lừa đảo chạy án: Khi vừa ra tù, Nguyễn Chiếm Pháp (SN 1995, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nổ có quen biết với cán bộ Trại giam. Pháp đã lừa đảo bà N.T.T. (SN 1959, trú cùng địa phương) có thể giảm nhẹ hình phạt tù cho con trai bà và chếm đoạt 12,5 triệu đồng. Ngày 24/9, Pháp bị Công an huyện Phú Ninh bắt tạm giam. Thay tên đổi họ, lẩn trốn 37 năm vẫn không thoát: Do bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, Phạm Văn Tiện (63 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đã thay tên đổi họ rồi lấy vợ và sinh sống trong một con hẻm ở Đà Lạt hàng chục năm, cứ ngỡ chuyện trốn nã của mình đã bị lãng quên. Tuy nhiên, sau 37 lẩn trốn, ngày 24/9, Công an Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ được Tiện. Nam thanh niên đâm chết chủ nợ: Huỳnh Minh Dương (19 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk ) nhớ lại chuyện bị chủ nợ là anh Huỳnh Thanh Tây (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) đòi tiền và đánh 10 ngày trước nên rút dao đâm chết người này. Ngày 24/9, Dương bị Công an Đắk Lắk bắt giữ. >>>>> Xem thêm video: Nhiều cô gái bị lừa tiền tỷ vì muốn lấy chồng Tây. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

