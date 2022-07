Điểm mặt các dự án chậm tiến độ, bỏ hoang đất ở Quảng Ninh

ự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2013 với kinh phí 69 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2018. Tuy nhiên đến nay, công trình này mới xây dựng được 4/26 hạng mục, đang bị bỏ hoang, xuống cấp.

Dự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long tọa lạc tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao công nghệ cuộc sống Hạ Long làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư được giao 37.865m2 đất để triển khai dự án. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng một tòa nhà 4 tầng trên diện tích hơn 600m2 với tên gọi Khu khám Đa khoa điều trị ngoại trú cùng đường giao thông nội bộ, tuyến kè xung quanh, hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một số hạng mục, việc triển khai các hạng mục tiếp theo lại không được tiếp tục thực hiện. Từ đó đến nay, công trình bị bỏ hoang. Chủ đầu tư dự án đã không thực hiện đúng cam kết, chậm tiến độ hơn 3 năm.

Do chậm triển khai trong nhiều năm, Dự án Bệnh viện quốc tế Hạ Long trị giá hàng chục triệu USD đang xuống cấp, cỏ lau mọc um tùm. Nhiều phòng chức năng tại đây đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Tại các khu nhà phụ trợ phía xung quanh, mái tôn bị hoen gỉ, tường nhà bong tróc, lau sậy cỏ dại mọc khắp nơi, đồ đạc, thiết bị ngổn ngang gây mất mỹ quan đô thị.

UBND TP Móng Cái cũng vừa có báo cáo các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TP Móng Cái có 28 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ do Sở TN&MT theo dõi; 20 dự án chậm tiến độ đã có quyết định thu hồi đất do Sở TN&MT theo dõi; 16 địa điểm nghiên cứu quy hoạch và 3 quy hoạch do Sở Xây dựng theo dõi đang chậm tiến độ; 15 dự án đã có quyết định/văn bản thu hồi địa điểm nghiên cứu/hủy bỏ quy hoạch...

Đáng chú ý, trong danh sách vừa nêu có dự án Bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư, đã chậm tiến độ gần 22 năm so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Bởi lẽ, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới xây dựng được một số hạng mục như nhà tạm trông coi dự án và san lấp được khoảng 80% diện tích công trình quy hoạch; xây dựng 100m kè, đóng được gần 800 cọc bê tông hạng mục kè.

Mặc dù Sở TN&MT Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái đã nhiều lần tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhưng đến nay dự án này vẫn nằm “đắp chiếu”, lãng phí nguồn lực đất đai và gây bức xúc trong dư luận.