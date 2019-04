Đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi ở Bắc Giang là người thế nào?

(Kiến Thức) - Cơ quan công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự với đối tượng Dương Văn Bình (SN 1978, trú tại thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Liên quan đến vụ việc xâm hại tình dục bé gái 7 tuổi trên địa bàn huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang), trao đổi với PV Kiến Thức ngày 15/4, ông Thân Ngọc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) cho biết: đối tượng Dương Văn Bình từng có vợ và một người con. Sau đó, vợ chồng Bình đã ly thân. Bình chuyển về sống với bố mẹ đẻ, còn vợ con đối tượng thì về ở với ông bà ngoại.

Dương Văn Bình tại cơ quan công an.

Vị lãnh đạo xã thông tin thêm: Rất nhiều người bất ngờ khi Bình bị bắt, bởi trước đây người này chưa từng có tiền án tiền sự hay điều tiếng không tốt ở địa phương. Bình cũng chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua nhà do đi làm ăn xa.

Theo thông tin của cơ quan chức năng, trước đó vào khoảng 15h30 ngày 31/3, Dương Văn Bình đã có hành vi dụ một bé gái hàng xóm vào nhà riêng. Sau đó, đối tượng bắt đầu khống chế rồi giở trò đồi bại.

Khu trọ ở thôn Hà Tú - nơi đối tượng bị bắt.

Khi sự việc bị phát hiện, Dương Văn Bình bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an huyện Yên Dũng đã xác định được nơi ẩn náu của Bình - nghi can xâm hại tình dục bé gái 7 tuổi tại một phòng trọ thuộc thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sau đó 10 ngày. Tại đây, công an đã thu giữ được 1 dao nhọn, 1 côn nhị khúc.