Địa bàn, tiền khủng/tháng tiểu thương nộp cho vợ chồng Loan “cá“

(Kiến Thức) - Sau khi bị bắt giữ, Tuấn "cá" (chồng của Loan "cá") khai nhận với công an đã tổ chức thu tiền "bảo kê" của tiểu thương ở chợ trong suốt 2 năm qua.

Sau khi Loan "cá" bị bắt, Công an Đồng Nai tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp Tuấn "cá" (chồng của Loan "cá") về tội thu tiền "bảo kê" của tiêu thương ở chợ.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá") khai từ đầu năm 2019 "lãnh địa" chợ Hóa An và khu vực trước Công ty Pouchen được Tuấn và vợ là Lý Thị Loan (Loan "cá", vừa bị bắt ở gần Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đứng ra bảo kê thu tiền.

Theo Tuấn "cá", với các tiểu thương bán hàng rong cho công nhân gần cổng Công ty Pouchen (gần trụ sở UBND và Công an phường Hóa An), Tuấn và Loan tổ chức thu tiền chỗ ngồi, tiền mặt bằng và… tiền dọn vệ sinh vỉa hè.

Với mặt bằng, tùy theo vị trí chỗ ngồi, Tuấn, Loan giao một nhóm đàn em thu 100.000 - 400.000 đồng/tháng và thu tiền dọn vệ sinh 5.000 - 7.000 đồng/tháng.

Công an Đồng Nai đọc lệnh bắt khẩn cấp Tuấn "cá"

Sau khi vợ chồng ly thân, Tuấn "cá" và Loan "cá" phân chia địa bàn thu tiền "bảo kê". Tuấn tiếp tục thu tiền "bảo kê" ở khu vực chợ Hóa An, còn Loan về khu vực Công ty Chang Sing gần Khu công nghiệp Thạnh Phú củng cố uy thế, làm bãi giữ xe và tổ chức cho đàn em đe dọa, thu tiền của tiểu thương bán hàng ở khu vực này.

Giúp Tuấn "cá" thu tiền tiểu thương ở chợ Hóa An là Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Úc, 29 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) - đàn em của Tuấn "cá".

Theo lời Tuấn "cá" khai, cứ đầu tháng, Tuấn Úc và một nhóm thanh niên khác đi đến gặp các tiểu thương ở chợ Hóa An, gần cổng Công ty Pouchen thu tiền chỗ ngồi. Ai không đóng tiền, Tuấn Úc cùng đồng bọn đe dọa, đuổi đi không cho bán.

Vì vậy nhiều tiểu thương muốn yên thân phải đóng tiền cho Tuấn Úc. Riêng tiền "bảo kê" chỗ ngồi , tiền vệ sinh, mỗi tháng nhóm Tuấn Úc mang về cho Tuấn "cá" hơn 20 triệu đồng... Tuấn Úc đã bị bắt cùng Loan "cá" trong vụ cưỡng đoạt tài sản ngày 5/5 tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú.

Khám xét nơi ở của Tuấn "cá" tại khu phố An Hòa (phường Hóa An), cơ quan công an thu giữ nhiều cọc tiền và nhiều tài liệu quan trọng.

Công an TP Biên Hòa kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị Tuấn Cá cùng đồng bọn thu tiền bảo kê cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với Công an TP Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa nhóm bảo kê ra truy tố trước pháp luật.

