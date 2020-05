Bắt thêm chồng của nữ đại ca giang hồ Loan “cá”

Liên quan vụ đòi tiền 'bảo kê' ở Đồng Nai, ngày 7/5 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chồng của Loan 'cá' - nghi phạm vừa bị bắt ở khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Sau khi mở rộng vụ án Lý Thị Loan (Loan "cá") đe dọa, thu tiền của hàng trăm tiểu thương ở Khu công nghiệp Thạnh Phú, công an đã bắt chồng của Loan là Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá"). Theo các nguồn tin, nhóm của Loan sau khi bị bắt đã khai không chỉ thu tiền "bảo kê" tiểu thương ở gần Khu công nghiệp Thạnh Phú mà còn giao cho Tuấn "cá" tổ chức thu tiền "bảo kê" của tiểu thương ở khu vực chợ Hóa An, TP Biên Hòa. Cụ thể, sau khi Loan đưa đàn em tràn qua địa bàn xã Thạnh Phú thu tiền "bảo kê", cho vay nặng lãi thì khu chợ Hóa An được giao lại cho chồng là Tuấn "cá" điều hành và Loan cùng hỗ trợ khi đụng chuyện với các băng nhóm. Công an đã thu thập các chứng cứ, mời Tuấn lấy lời khai và sau đó đã bắt khẩn cấp Tuấn "cá", khám xét nhà riêng tại xã Hóa An. Công an đã thu giữ tại nhà Tuấn "cá" nhiều sổ sách và nhiều phơi đề… Theo một số người dân ở xã Hóa An, vợ chồng Loan có vựa cá trong chợ và phân phối cho nhiều nơi. Đây được xem là "lãnh địa" của vợ chồng này hơn 10 năm qua. Vợ chồng này đã "đánh" dạt các nhóm làm ăn khác khi xông vào khu chợ cá Hóa An. Ngoài việc kinh doanh vựa cá, vợ chồng Loan còn nuôi nhóm đàn em để đi thu tiền lãi vay, đồng thời thu tiền "bảo kê" của tiểu thương ở chợ Hóa An và khu vực tiểu thương kinh doanh ở gần cổng Công ty PouChen, TP Biên Hòa. Tại khu vực này, người dân cho biết Tuấn "cá" thường giao cho một người tên là "Đen quét rác" đi thu tiền "bảo kê", tiền chỗ ngồi vỉa hè mà người nghèo buôn bán, tìm kế mưu sinh. Hiện công an vẫn đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan đến vợ chồng Loan và tiếp tục mở rộng điều tra. Khi hỏi về cái tên Loan "cá", rất nhiều người dân sống xung quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đều bức xúc về những gì mà bà trùm này và đồng bọn gây ra. Sở dĩ có cái biệt danh Loan "cá" do có thời Loan từng bán cá tại TP Biên Hòa. Ngoài biệt danh Loan "cá", Loan còn có biệt danh là Loan “Bộ đội” vì sở thích mặc đồ rằn ri kiểu nhà binh. Đám đàn em của Loan cũng bắt chước sở thích này của thị nên giới "anh em xã hội" ở Biên Hòa gọi nhóm này là nhóm Loan "Bộ đội” song song với biệt danh Loan "cá". Cách đây một thời gian, Loan cùng các đàn em là Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” nhưng không thể cạnh tranh được các băng khác ở TP Biên Hòa nên dạt ra khu vực đường Đồng Khởi – tỉnh lộ 768 xung quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, cách TP Biên Hòa chừng vài cây số để hoạt động. (Ảnh: Hoàng Thị Tuyết Nhung đàn em thân tín của Loan "cá") Tại đây, Loan thu nạp thêm đàn em là các thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo. Nhiều tên được Loan bỏ tiền sắm cho xe bán trái cây để tạo vỏ bọc. Dưới trướng của Loan, Nhung, những thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình này chuyên dùng vũ lực ép các tiểu thương bán đồ thiết yếu cho công nhân buộc họ phải đóng tiền bảo kê. Có người bị chúng thu 1 triệu đồng, có người chúng thu 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Xem thêm video: Bà trùm Loan 'Cá' bị gần 100 cảnh sát Đồng Nai vây bắt là ai?. Nguồn: VTC NEWS.

