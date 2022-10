Đi viếng đám tang, tiện thể…cạy cốp xe trộm tiền

Chiều 7/10, Công an xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xác định được đối tượng cạy cốp xe trộm tiền tại một đám tang trên địa bàn. Công an xã An Ninh cũng đã thu giữ được 8,1 triệu đồng để trả lại cho người bị mất.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 6/10, chị Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1977, trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh) đi xe máy đến nhà một người trong thôn để viếng đám tang.

Sau khi viếng xong, đi ra thì chị Hường phát hiện xe máy của mình đã bị chuyển về phía sau bụi tre. Đến kiểm tra, chị Hường tá hỏa phát hiện cốp x e đã bị cạy phá và túi xách để trong cốp có hơn 8 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Đối tượng Lê Công Hưng tại hiện trường cạy cốp xe trộm tiền.

Nhận được tin báo, Công an xã An Ninh đã nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp này là Lê Công Hưng (sinh năm 1991, ở cùng thôn).

Tại cơ quan công an, Lê Công Hưng thừa nhận, do biết chị Hường là thủ quỹ của thôn, lại vừa thu một số khoản tiền nên có thể để tiền trong cốp xe. Vì vậy, khi thấy chị Hường để xe máy phía ngoài cổng đi vào viếng đám tang, Hưng đã tìm cách cạy cốp xe để trộm tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an xã An Ninh hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.